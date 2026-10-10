Gündoğan Türkiye'de beklenmedik bir kâbus yaşıyor

Eski Almanya Milli Takımı kaptanı İlkay Gündoğan, Türk ekibi Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaşıyor. Takım içindeki rolünün beklenmedik şekilde gerilemesiyle bu sezon yalnızca 11 dakika sahada kalabilen tecrübeli yıldızın beklenen katkıyı sunması yönündeki beklentiler ise giderek artıyor.

Gündoğan, Kasımpaşa karşısında alınan 3-1'lik galibiyette forma giyme şansı bulamadı ve maç boyunca yedek kulübesinde kaldı. Karşılaşmanın ardından eski takımı Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maça ne kadar hazır olduğu sorulduğunda, hayal kırıklığını yansıtan bir tonla şöyle yanıt verdi: "Ben oynamıyorum, neden hazır olayım ki?".

Alman orta saha oyuncusu, takıma katıldığından bu yana yalnızca iki maç oynarken, teknik direktör Okan Buruk Lucas Torreira ve Gabriel Sara'yı tercih etti. Ancak Torreira'nın görmüş olduğu kırmızı kart, Alman "Bild" gazetesinin aktardığına göre, Gündoğan'a Gençlerbirliği ile oynanacak bir sonraki maçta yeteneklerini kanıtlaması için yeni bir fırsat verebilir.

Gündoğan'ın 2023-2024 sezonunda formasını giydiği, ardından Manchester City'ye dönüp 2025 yazında bonservissiz bir transferle Galatasaray'a geçtiği Barcelona karşısında oynanacak beklenen maçın önemi giderek artıyor. İstanbul'a gelişine eşlik eden büyük umutlara rağmen, aksayan başlangıcı onun geleceği ve Türk ekibindeki rolüne dair soru işaretleri doğuruyor.

Yaşadığı mevcut sıkıntılar ortasında, Nürnberg taraftarlarının kulüp formasını giymiş en önemli isimlerden birini yeniden kazanma hayalleri tazeleniyor. Zira Gündoğan'ın kariyeri bu kulüpte 2009 yılında başlamıştı ve dönüşü fikri son yıllar boyunca taraftarların konuşmalarında yer edinmişti.

Gündoğan, "Sky" kanalına verdiği bir röportajda bu olasılığın kapısını yeniden aralamış ve şöyle demişti: "Elbette dönmeyi hayal ediyorum, hangi rolde olursa olsun; ister bir ya da iki yıl daha oyuncu olarak, ister belki bir yöneticilik görevinde veya teknik direktör olarak. Bilmiyorum, her şey olabilir".

Galatasaray'da az forma giymenin verdiği sıkıntı ile Barcelona karşısına çıkma umudu arasında, Gündoğan'ın futbol serüveninin başladığı kulübe dönüşü hâlâ geçerli bir olasılık olarak kalıyor ve mevcut koşulları aynı şekilde sürerse bu bir gerçeğe dönüşebilir.