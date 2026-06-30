Gündoğan: Almanya’nın iptal edilen golü Premier Lig’de alay konusu oldu

Almanya milli takımının eski kaptanı Elkay Gündoğan, Jonathan Tah’ın attığı kritik golün iptal edilmesinin ardından VAR sistemine sert bir eleştiri yöneltti; bu karar, penaltı atışlarına gidilmesine yol açmış ve “Die Mannschaft”ın Dünya Kupası’ndan elenmesine neden olmuştu.

Almanya milli takımı, Paraguay milli takımına karşı aldığı sürpriz mağlubiyetin ardından, ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda 32'li turda elenerek son derece hayal kırıcı bir sonuçla turnuvadan ayrıldı.

Güney Amerika'dan gelen Paraguay milli takımı, Almanların sarsılmış savunmasındaki açıkları değerlendirmeye devam etti; ancak Almanlar skoru eşitleyerek maçı penaltı atışlarına taşıdı.

Penaltı atışları, Jonathan Tah’ın topu üst direğin üzerinden dışarı atması ve José Canali’nin Paraguay için galibiyet golünü atmasıyla tur atlayacak takımı belirledi; ancak Canali, maçı penaltı noktasından bitirebilecek iki fırsatı kaçırmıştı.

102. dakikada atılan kavisli bir köşe vuruşunun ardından Alman savunma oyuncusu uzak direğe doğru güçlü bir kafa vuruşu yaptı; bu gol, "Makinalar"ın son 16 turuna yükselmesini garantileyecek gibi görünüyordu.

Maçta VAR teknolojisi devreye girdi ve hakem, Paraguay kalecisi ile Valdemar Anton arasındaki temasın faul olarak değerlendirilmesi için yeterli olduğunu gerekçe göstererek golü iptal etti.

Bu karar, "BBC" kanalının yorumcusu Alan Shearer'dan alay ve sert eleştirilere yol açtı. Ardından Gündoğan, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, İngiltere Premier Ligi kulüplerinin bunu tüm yıl boyunca cezasız bir şekilde yaptığını belirtti ve kararı yanlış ve acımasızca hayal kırıklığı yaratan bir karar olarak nitelendirdi.

Gündoğan, “X” hesabında şöyle yazdı: “Takımın bugünkü performansı kesinlikle güzelleştirilmeye ihtiyaç duymuyor… ama bu lanet olası VAR kararı da ne?”

Şöyle devam etti: “İngiltere Premier Ligi’nde böyle bir şeye alaycı bir gülümsemeyle yetinirlerdi, özellikle de alınan bir karardan geri dönülüyorsa.”

Son olarak şunları söyledi: “Elbette bu durum acımasızca hayal kırıklığı yarattı ve ne yazık ki 120 dakika boyunca kendimizi kanıtlamayı başaramadık.”