Bayern Münih'in Güney Koreli Jeju SK ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Vincent Kompany'nin çeviri sorunu nedeniyle Güney Koreli savunmacısı Minjae Kim için tercümanlık yapmak zorunda kaldığı alışılmadık bir an yaşandı.

Takımın Asya turnesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında resmi tercüman, soruları Almancadan Koreceye veya İngilizceye çeviremeyeceğini, yalnızca İngilizceden Koreceye çeviri yapabileceğini belirtti. Bunun üzerine Kompany, Kim'in yanıt verebilmesi için Almanca soruları bizzat kendisi İngilizceye çevirdi.

Kim, Dayot Upamecano ve Jonathan Tah ile stoper mevkisindeki rekabet hakkında konuşarak şunları söyledi: "Bayern Münih'te rekabet her sezon güçlü oluyor ve onlarla rekabet etmekten mutluyum. Aramızda harika bir ilişki var ve onlardan çok şey öğreniyorum, bu yüzden kendimi tamamen tatmin olmuş hissediyorum."

Güney Koreli savunmacı, kendisini Bavyera kulübünden ayrılıkla ilişkilendiren söylentileri de yalanlayarak şöyle konuştu: "Bayern Münih'te son derece mutluyum. Her maçta elimden gelen her şeyi ortaya koydum ve bu sezon daha fazla fırsat bulup takımla yolculuğuma devam etmeyi umuyorum."

Kompany ise oyuncusunu övdü ve şunları söyledi: "Minjae, antrenmanlarda ve maçlarda her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor ve harika bir sezon geçirdi. Savunmacıların sınıflandırılması veya sıralaması beni ilgilendirmiyor, beni ilgilendiren sahada ortaya koydukları. Bu rekabetçi ruhu tüm mevkilerde görmek istiyorum."

Toplantıda, Kompany'nin Kore Ligi'ndeki bir maçı izledikten sonraki izlenimlerine dair soruyu yanıtlarken çevirinin doğruluğunu şakayla sorgulaması, ardından kahkahalar eşliğinde konuşmasına devam etmesiyle bir başka eğlenceli an daha yaşandı. Bu bilgiler Alman "Bild" gazetesine dayanıyor.

Toplantı, organizatörlerin Kompany ve Kim'e Bayern Münih ile Jeju SK'nin amblemlerini ve maç tarihini taşıyan futbol sahası şeklinde bir pasta sunmasıyla kutlama havasında sona erdi. İkili, alışılmadık bir atmosferle geçen basın toplantısının sonunda Kore takımının teknik direktörü Sergio Costa ve kaleci Dongjun Kim'in yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.