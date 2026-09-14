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Ruud GullitZiggo Sport
Jeroen van Poppel

Çeviri:

Gullit: "Üzgünüm ama onun yüzüne doğru sert bir müdahalede bulunurdum..."

Barcelona - Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Şampiyonlar Ligi
S. Steijn

Ruud Gullit, Feyenoord'un Barcelona karşısındaki performansını şaşkınlıkla izledi. Ziggo Sport yorumcusu, özellikle Sem Steijn'ın golünü kutlayış biçimine takıldı ve Rondo'da bu davranışı kesinlikle takdir etmediğini açıkça dile getirdi.

Gullit, “Steijn, evet kusura bakmayın... Sanırım ona doğrudan yüzüne sert bir tackle yapardım” dedi ve bu sözleriyle masadakilerin şaşkın bakışlarına neden oldu. “Yemin ederim. Bir golü böyle kutluyorsan...”

Gullit, Steijn'ın tepkisinin nereden kaynaklandığını kendi ifadesine göre anladığını söyledi ancak Feyenoordlu oyuncunun kendini tutması gerektiğini düşünüyor. “Motivasyonunu anlıyorum ama bunu yapamazsın. Böyle bir şey kabul edilemez. O anda sevinemezsin. Bu olmaz.”

Hollanda Milli Takımı'nın eski oyuncusu, maçın ardından Rotterdam cephesinden karşılaşmaya bakış biçimine de genel olarak pek anlayış göstermedi. Gullit'e göre Barcelona maçının ardından çok fazla memnuniyet hakimdi.

Gullit, maç sonrasındaki tepkilerle ilgili, “Büyük bir şaşkınlıkla izledim” dedi. “Bunu büyük kulübe yakışmaz buldum.” Yorumcu, Feyenoord'un sonuca rağmen maçtan olumlu bir şey çıkarabileceği düşüncesine katılmadı.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in de Feyenoord'un oyununa yönelik övgü dolu sözleri Gullit üzerinde pek etki bırakmadı. “Flick, çok iyi futbol oynayan bir takıma karşı oynadığını söylemişti. E tabii, ben de öyle söylerdim; eğer tüm özgürlükle rahat rahat futbol oynayabiliyorsam.”

Gullit'e göre Barcelona'ya basitçe çok fazla alan verildi ve Feyenoord'un bundan memnun olmaması gerekiyordu. “Bir nevi okul gezisiydi. Bu saçmalık. Şimdi sanki hayatta kaldıkları için mutluymuşlar gibi görünüyor. Dağıtıldınız!”

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