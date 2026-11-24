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Ruud Gullit, salı akşamı Real Madrid ile PSV arasındaki Şampiyonlar Ligi maçında (5-1) Kodai Sano'nun performansına şaşırdı. Japon orta saha oyuncusunun ilk yarıda çok iyi oynadığını gören yorumcu, devre arasından sonra performansının dibe vurduğunu söyledi. Gullit, maçın ardından Ziggo Sport stüdyosunda PSV'nin yaşadığı çöküşe bir açıklama bulmaya çalıştı.

PSV, Santiago Bernabéu'da mükemmel bir ilk yarı oynadı ve Ivan Perisic'in penaltıdan attığı gol sayesinde soyunma odasına önde gitti. Peter Bosz'un takımı, devreye daha farklı bir üstünlükle girebilecek kadar fırsat da buldu.

Ancak Guus Hiddink tehlikeyi önceden sezmişti. Eski teknik direktör, "Biz de en az üç gol atmaları gerektiğini söylemiştik. Bunun olacağını hissediyordunuz ve ikinci yarıda çocuklarla yetişkinler arasında bir maç vardı," dedi.

Hiddink, PSV'nin devre arasından sonra topu takımda tutamadığını gördü ve Real Madrid'in oyuncularının bireysel kalitesine de dikkat çekti. "Sonra Jude Bellingham'ı oyuna alıyorlar; o elbette bir fenomen. O muhteşem golünün yanı sıra takıma çok büyük enerji de katıyor."

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Gullit, Dean Huijsen ve Ibrahima Konaté'nin oyuna girmesinin de büyük fark yarattığını vurguladı. "O iki stoper hemen çıkarıldı çünkü onlar da pek iyi oynamıyordu. Hücum açısından da öyleydi. Ardından Huijsen ve Konaté giriyor, oyun bir anda üç kat hızlanıyor."

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Real Madrid'in üstünlüğü PSV'yi geri çekilmek zorunda bıraksa da Gullit, takımın yapabileceğinden daha azını ortaya koyduğunu düşünüyor. Eski futbolcu, özellikle Kylian Mbappé'nin skoru 3-1'e getirdiği golde hata yapan Sano'nun performansına değindi.

"Topu takımda tutabilecekleri anlar vardı. Çok garipti: Sano ilk yarıda harikaydı, ikinci yarıda ise korkunç derecede kötüydü. Gerçekten her topu rakibe verdi."

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PSV'nin stoperleri de Gullit'in eleştirilerinden payını aldı. Gullit, onların topu ileriye vuruş şeklinden rahatsızdı. "İnsan düşünüyor: Şu topu biraz takımda tutun. Topu ne kadar uzun süre takımda tutarsanız o tsunami üzerinize o kadar az gelir. Oysa fırsatları olmasına rağmen bunu başaramadılar."

Gullit'e göre PSV, Madrid'de çok acı bir ders aldı. "Size bu maçtan bir şeyler çıkarabileceğiniz hissini veriyorlar. İşler iyi gidiyor diye düşünüyorsunuz. Alan bulup futbol oynamaya başlıyorsunuz."

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Gullit sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonra ikinci yarıda da rahat rahat oynayacağınızı düşünüyorsunuz ama bir anda oyun çok daha hızlı hâle geliyor ve karşınızda çok büyük bir kalite buluyorsunuz."