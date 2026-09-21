Bu sezon Real Madrid'in durumuyla ilgili radyo programlarında, özellikle Atletico'ya karşı 1-2'lik derbi mağlubiyetinin ardından, oyuncuların koşmadığı ve gereken çabayı göstermediği yönünde bir görüş birliği hakim.

La Liga'da 7 hafta geride kalırken, milli maç arasına dördüncü sırada giren Kraliyet ekibi, son derece güçlü bir başlangıç yapan lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde bulunuyor.

Mundo Deportivo gazetesi, "Cope" radyosundaki "El Partidazo" programında dile getirilen tüm görüşlerin, mevcut durumun sorumlusu olarak görülen Real oyuncularını suçlamada birleştiğini aktardı.

İspanyol medya mensubu Manolo Lama, "Ne Carlo Ancelotti ile, ne Xabi Alonso ile, ne de Alvaro Arbeloa ile. Oyuncular çaba göstermemeye ve aralarında dayanışma içinde olmamaya devam ediyor." dedi.

Lama, "Atletico Madrid topu, özellikle iki stoperi ve kalecisi arasında paslaşmaya başladığında, Real Madrid baskı yapmak için öne çıkmıyordu." diye ekledi.

Lama, Kraliyet ekibiyle ilgili şunları söyledi: "Bekliyordu, hatta rakibine karşı öne çıkmak bile istemiyordu."

Öte yandan gazeteci Paco Gonzalez, "Şu anki Real Madrid, Güler dışında oyun kuracak oyunculara sahip değil. Bu mevcut kadroyla Real'de organize bir toplu hücumu kim gerçekleştirebilir? Tchouameni, Bellingham; geri kalanların yaptığı ise sadece bireysel hareketlerden ibaret." dedi.

Gonzalez, "Onları izlediğinizde Real Madrid fiziksel olarak 10 üzerinden 10 alıyor, fiziksel açıdan herkesi yenebilirler; ama futbol oynamak için sadece Güler var." vurgusunu yaptı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Konate ve Dumfries, topu arkadan iyi çıkarma yeteneğine sahip değil. Bu, oyun tarzı ve oyuncularla ilgili devasa bir sorun."

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