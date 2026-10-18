Real Madrid ile Sevilla arasında Santiago Bernabeu'da oynanan ve İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftasında Madrid ekibinin 4-1 kazandığı karşılaşmayı hakem Busquets Ferrer yönetti.

Tartışmalı hakem pozisyonları üzerine çalışan "Archivo VAR" sitesi, hakem Busquets Ferrer'e 10 üzerinden 6 puan verdi.

Archivo VAR, maçta ilk yarıdan itibaren pek çok tartışma yaşanmasına rağmen Busquets Ferrer'in performansında artıların eksilerden fazla olduğunu belirtti.

Ancak bu tartışmaların büyük bölümü aslında hakemin kararlarından değil, maç boyunca televizyon tekrarlarının yayınlanmamasından kaynaklandı.

Karşılaşmada tartışmaya yol açan 3 pozisyon yaşandı; bunların ikisinde ise yalnızca birkaç tekrar gösterildi ve bu görüntüler olanları açıklamaya yetecek netlikte değildi.

Bunun dışında, saha içi hakemi bazı basit pozisyonları yönetirken en iyi halinde değildi, ancak tartışmalı pozisyonlarda bir ölçüde kabul edilebilir kararlar verdi.

Video yardımcı hakem, Güler'in Pique'ye dirsek atma ihtimalini incelerken maç yaklaşık 3 dakika durdu.

Ancak video teknolojisi, temasın gerçekleşip gerçekleşmediğini ve şiddetini net biçimde gösteren bir kamera açısı bulamadı ve bunu hakeme bildirdi; hakem de durumu futbolculara aktardı. Busquets Ferrer'in bu pozisyonu kendi başına değerlendirmesi mümkün değildi.

Daha sonra hakem, Konate ile Rubi Ori arasında yaşanan ve çekme içeren mücadeleyi cezalandırmadı; zira topun her iki futbolcunun da erişemeyeceği kadar uzakta olduğunu değerlendirdi. Bu karar doğruydu ve pozisyonun oyunun akışına etkisi olmadığı göz önüne alındığında kabul edilebilirdi.

Son olarak hakem, Castrin'in müdahalesinin ardından Kylian Mbappe lehine doğru bir penaltı kararı verdi. Fransız forvet, savunmacının koşusu sırasında onun yolunu kesti ve bu da Castrin'in kendisine faul yapıp yere düşürmesine yol açtı.

Katalan Sport gazetesi ise hakemin Arda Güler'i kırmızı kartla cezalandırmamasının, El Clasico öncesinde bir "komedi" olduğunu belirtmişti.