Real Madrid artık tanıdığımız takım değil. Birkaç hafta içinde soyunma odasındaki denklem tersine döndü, güç dengeleri değişti; dokunulmaz bir yıldız olan oyuncu yedek kulübesine mahkûm olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, gelecek vadeden bir yetenek olan isim ise yeni projenin gerçek lideri hâline geldi. İşte Madrid'de José Mourinho dönemi; isimleri değil, yalnızca performansı tanıyan bir dönem.

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"The Athletic" gazetesi, bugün perşembe günü yayımladığı raporda, aralarında El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 mağlup etmenin de bulunduğu sekiz maçlık galibiyet serisinin ardından, Kraliyet Kulübü oyuncularına yönelik yeni bir sıralamayı ortaya koydu.

Real Madrid, İspanya Ligi'nde Barcelona'nın üç puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının zirvesinde Paris Saint-Germain'in averajla gerisinde bulunuyor; iki takım da ilk dört maçlarından tam puan çıkarmış durumda.

Arda Güler: Yetenekten eliter seviyeye

Daha bir ay önce elit sınıflandırma yalnızca üç isimle sınırlıydı: Thibaut Courtois, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe. Ancak bugün onlara dördüncü bir isim eklendi: Türk Arda Güler. Mourinho yönetimindeki parlak performansı sayesinde listeye girdi ve takımın oyun tarzının merkezî unsurlarından biri haline geldi.

21 yaşındaki Güler, sekiz yüz elli üç dakika süre aldığı on dört maçta dört gol attı ve altı asist yaptı.

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Marc Cucurella, takım arkadaşının yeteneklerini övdü; büyük imkânlarına rağmen yeterince takdir edilmediğini ve varlığının Real Madrid'in oyun şeklini değiştirdiğini belirtti. Bellingham ise seviyesini yeniden yakalamasının ardından elit sınıftaki yerini korudu ve AEK Atina karşısında topuğuyla bir gol attı.

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Vinicius: Tehdit altındaki yıldız

Buna karşılık, en büyük şok geldi. Rapor, Vinicius Junior'ı, önceki sezonlara kıyasla düşüşünü sürdürmesinin ardından seviyelerini yükseltmesi gerekenler kategorisine yerleştirdi. Brezilyalı yıldız, on iki maçta yalnızca bir gol ve üç asistle yetindi.

Sorunları dört maçlık ceza nedeniyle sahaya çıkamamasıyla sınırlı kalmadı; ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde ilk on birde başladığı son iki maçta da etkisizlik ve özgüven kaybı yaşadı.

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On dokuz yaşındaki yeni transfer Yan Diomande'nin, önceki milli ara sonrasında dört gol atıp üç asist yaparak gösterdiği parlak performansla üzerindeki baskı daha da arttı.

Diomande, Sevilla ve Racing karşısında uzak mesafelerden attığı iki muhteşem golün ardından, sol kanat mevkisinde kendisini güçlü bir rakip olarak dayattı.

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Gazeteye göre, son dönemde performansı büyük ölçüde iyileştirmeyi başaran Mourinho'nun şu anda önündeki en büyük meydan okuma, Vinicius'un alışılmış seviyesine yeniden kavuşması.

Bernabeu'da kuşaklar çatışması

Üstün performans kategorisinde Federico Valverde, Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva ve Yan Diomande yer aldı. Valverde'nin Roma karşısındaki 4-3'lük galibiyetin ardından sağ bek mevkisine geçmesi, savunmadaki istikrarın pekişmesine katkı sağladı.

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Kabul edilebilir seviyeler kategorisinde ise Endrick, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga, Brahim Diaz ve Carlos Espi bulunuyor. Seviyelerini yükseltmesi gerekenler kategorisinde Vinicius'a Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries ve Alvaro Carreras eşlik etti.