Güler'den Mourinho'ya mesaj

Real Madrid oyuncusu Arda Güler, Fransa karşısında Türkiye Milli Takımı formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyerek takımının teknik direktörü Jose Mourinho'ya güçlü bir mesaj gönderdi. İspanyol kulübü, Toni Kroos'un ayrılığından bu yana orta sahadan oyun kurma konusunda belirgin bir kriz yaşıyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, 21 yaşındaki Güler, Kroos'un üstlendiği rolü telafi edebilecek en öne çıkan adaylardan biri olarak ön plana çıkıyor; özellikle de kanatlarda kullanılmak yerine orta sahada daha derin bir rol üstlenmesi yönündeki taleplerin artmasıyla birlikte.

Güler, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kararıyla Fransa karşısında Türkiye Milli Takımı'na kaptanlık etme fırsatı buldu ve takımının yenilmesine rağmen bu fırsatı iyi değerlendirdi. Karşılaşmanın en dikkat çeken oyuncularından biri olarak tehlike yaratmaya ve hücum fırsatları oluşturmaya katkı sağladı.

Türk oyuncunun bu parlak performansı, Mourinho'nun Real Madrid orta sahasındaki tercihlerine ilişkin eleştirilerle karşı karşıya kaldığı bir döneme denk geliyor. Zira teknik direktör Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde'ye güvenirken, Güler bu sezon boyunca Kraliyet ekibiyle tam bir maç oynama fırsatı bulamadı.

Güler, Türkiye Milli Takımı'ndaki seviyesinin Real Madrid'e döndüğünde kendisine daha büyük bir fırsat sunmasını umuyor. Özellikle de milli maç arasının Türkiye için İtalya ve Belçika karşısında başka maçlar da içermesi, oyun kurucu mevkisinde yeteneklerini kanıtlamaya devam etmesine olanak tanıyor.

Real Madrid, hücumlarını kurma konusundaki sorunlarına bir çözüm arıyor. Takımın orta sahada kaliteden ve oyunu kontrol etme becerisinden yoksun olduğu ortaya çıktı; bu, kulübün Kroos'un ayrılığından bu yana net bir çözüm bulamadığı bir kriz. Bu durum, Güler'in gösterdiği parlak performansı, Mourinho için oyuncunun takım içindeki rollerini yeniden gözden geçirme yönünde yeni bir fırsat haline getiriyor.