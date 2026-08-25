Brezilyalı milli oyuncu Bruno Guimaraes, Newcastle United'dan 75 milyon sterlin bedelle gerçekleşen transferinin ardından, teknik direktör Mikel Arteta'nın Arsenal'deki teknik projesinin bir parçası olmaktan duyduğu büyük heyecanı dile getirdi ve Londra ekibiyle bir "altın çağ" inşa etmeye katkı sağlamayı ve mümkün olan tüm kupaları kazanmayı hedeflediğini vurguladı.

Arsenal, Premier Lig'deki şampiyonluk unvanını savunma yolculuğuna "Emirates" Stadı'nda Coventry City'yi 3-0 mağlup ederek başlamıştı. Bu galibiyet, Cardiff'te Manchester City'yi aynı skorla yenerek Community Shield'i kazanmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Guimaraes, City ile oynanan karşılaşmada karın alt bölgesinde yaşadığı hafif bir sakatlık nedeniyle açılış maçında yer alamadı ve yeni çalışma tarzına ve takım arkadaşlarına uyum sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Guimaraes, "Men In Blazers" ağıyla "YouTube" üzerinden yaptığı röportajda taktiksel esnekliğini ve Arteta'nın vizyonu doğrultusunda orta sahada herhangi bir mevkide oynamaya hazır olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Teknik direktörün belirleyeceği herhangi bir mevkide oynamaya tam anlamıyla hazır olduğumu gösterdim. Hedeflerimize sınır koymuyoruz, aksine tüm kupalar için mücadele ediyoruz. Bu takımın sahip olduğu potansiyel devasa ve bize birden fazla kupa kazanma konusunda büyük bir fırsat sunuyor."

Kariyerine eklemeyi arzuladığı kupalar hakkında Brezilyalı yıldız, İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Premier Lig'i, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni, FA Cup'ı ve Lig Kupası'nı kazanmak isterim. Her şey mümkün. Tek istediğim, ne olursa olsun kazanmak. Söylediğim gibi, son derece rekabetçi bir insanım ve her kupa benim için büyük öneme sahip."

Sözlerine şöyle devam etti: "Elbette Premier Lig'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın çok özel bir tadı olacak. Kupalara ait dövmeler için geniş bir alanım var, tam olarak nereye yaptıracağımı bilmiyorum ama belki bacağıma."

Şöyle sürdürdü: "Forma numaram ve babamın yaşadığı hikâye bana iki kat ilham veriyor. Bu formayı her giydiğimde, nereden geldiğimi ve ailemin nereden geldiğini kendime hatırlatıyorum; sadece babam değil, annem ve herkes. Onlar bana ne olursa olsun devam etme motivasyonunu ve başarıya olan tutkuyu veriyorlar."

Şöyle tamamladı: "Bu, çocuklarım büyüdüğünde onlara aşılamak istediğim zihniyet. Ailem çok uzun bir yol katetti ve artık daha da yükselme ve gelişme vakti geldi. Babam bana her zaman inandı, annem de öyle. Çocukken pes etmek istediğim anlarda ve kariyerimde ilk reddedilişimi yaşadığımda bana, 'Hayır, pes etmeyeceksin' dediler. O an son derece belirleyiciydi. Bugün kendimi bir savaşçı olarak tanımlıyorum çünkü hayatımda pek çok zorluk ve sıkıntı yaşadım."

Arsenal'in önümüzdeki pazartesi Aston Villa ile karşılaşmaya hazırlandığını, İngiliz defans oyuncusu Ezri Konsa'nın "Gunners"a 51 milyon sterlinlik bir transferle katılmasının ardından eski takımına karşı forma giyme ihtimalinin bulunduğunu belirtelim.