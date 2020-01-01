Guilherme'nin sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Guilherme'nin Yeni Malatyaspor ile olan kiralık sözleşmesi feshedildi.

Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in 'dan ayrıldığı bildirildi.

Futbol Federasyonunun internet sitesinde futbolcunun bilgi ekranında yer alan bilgide, sarı-siyahlı kulüple 31.05.2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Guilherme'nin sözleşmesinin bugün fesih edildiği görüldü.

Sarı-siyahlı kulüpten alınan bilgiye göre ise 28 yaşındaki futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshetti.

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Geçen sezon Malatya ekibine transfer olan futbolcu, 1,5 sezonda Süper Lig'de 48 maçta forma giyip 10 gol atarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

Yeni Malatyaspor Kulübü, futbolcuları Guilherme Costa Marques ile 'un kendilerinden izin alınmadan transfer görüşmesi yaptığı iddiasıyla tepki göstermişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Her ne şartta olursa olsun futbolcumuz ile bizim iznimiz olmadan görüşülmesi (ayartılması) futbolun yazılı çizili kuralları dışında, ahlakına uymamış ve Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır." ifadeleri kullanılmıştı.