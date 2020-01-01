Guilherme'den Trabzonspor'a kötü haber
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AA
87 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam eden Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Andre Castro'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Guilherme, 41. dakikada yine aynı oyuncuya yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.
Brezilyalı oyuncu, takımının 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında forma giyemeyecek.
Trabzonspor, rakibini 3-1 skorla mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi başardı.