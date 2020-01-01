Guilherme'den Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'un Göztepe'ye konuk olduğu karşılaşmanın 41. dakikasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından oyundan atılan Guilherme, cezalı duruma düştü

87 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam eden Süper Lig'in 27. haftasında ile , Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Andre Castro'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Guilherme, 41. dakikada yine aynı oyuncuya yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Brezilyalı oyuncu, takımının 16 Haziran Salı günü ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Kupası yarı final rövanş maçında forma giyemeyecek.

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Trabzonspor, rakibini 3-1 skorla mağlup ederek liderliğini sürdürmeyi başardı.