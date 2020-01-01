Guilherme Trabzonspor'dan ayrıldı, Göztepe'ye gitti
Trabzonspor, Guilherme'nin sözleşmesini feshetti. Brezilyalı futbolcu Göztepe'ye imza attı.
Bordo-mavili ekipten yapılan "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir." açıklamasından dakikalar sonra Süper Lig ekibi Göztepe, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Göztepe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "1991 doğumlu Brezilyalı oyuncu Guilherme'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralanması konusunda Alvarenga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Braga ile profesyonel olduktan sonra Gil Vicente, Legia Varşova ve Benevento formaları giyen Guilherme, 2018-19 sezonunda Yeni Malatyaspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlamış ve 2019-20 sezonu devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Guilherme, bordo-mavili ekipte çıktığı 20 maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı.
✍️ #Transfer : 1991 doğumlu Brezilyalı oyuncu Guilherme'nin 2 yıllığına kiralanması konusunda Alvarenga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. https://t.co/AjGDTiPx8G #Göztepe pic.twitter.com/bTk5KFg1If— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 1, 2020