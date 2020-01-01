Guilherme Trabzonspor'dan ayrıldı, Göztepe'ye gitti

Bordo mavili ekibin sözleşmesini feshettiği Guilherme'nin yeni adresi Göztepe oldu.

, Guilherme'nin sözleşmesini feshetti. Brezilyalı futbolcu 'ye imza attı.

Bordo-mavili ekipten yapılan "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme Costa Marques arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2020-21 futbol sezonu alacaklarına karşılık 350.000.-EUR ödenecektir." açıklamasından dakikalar sonra Süper Lig ekibi Göztepe, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Göztepe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "1991 doğumlu Brezilyalı oyuncu Guilherme'nin satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralanması konusunda Alvarenga Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Braga ile profesyonel olduktan sonra Gil Vicente, Legia Varşova ve Benevento formaları giyen Guilherme, 2018-19 sezonunda 'a transfer olarak kariyerine başlamış ve 2019-20 sezonu devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Guilherme, bordo-mavili ekipte çıktığı 20 maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı.