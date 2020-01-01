Guilherme kimdir?

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme’yi kadrosuna katmak istiyor. Peki Guilherme kimdir?

21 Mayıs 1991 günü ’nın Rio de Janeiro kentinde dünyaya gelen Guilherme Costa Marques, futbol kariyerine ’in Braga takımında başladı.

Bu ülkede kiralık olarak Vizela ve Gil Vicente formalarını giyen 28 yaşındaki oyuncu, bir sezonluk Brezilya macerasının ardından soluğu ekibi Legia’da aldı.

3 yıl Legia’da oynadıktan sonra bedelsiz olarak İtalya’nın Benevento kulübüne imza atan Guilherme, son iki sezondur ise kiralık olarak Evkur formasını giyiyor.

On numara ve sağ kanat pozisyonlarında oynayabilen Guilherme, sezonun ilk yarısında 23 resmi maça çıkıp 7 gol ve 6 asistle oynadı.