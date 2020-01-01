Gürsel Aksel Göztepe Stadı ne zaman açılacak?

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 2017'de temelleri atılan Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi adlı stadı ne zaman açılıyor?

'nin 2 yıldır yapımı devam eden ve "Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi" olarak adlandırılan yeni stadyumu, sezonun ikinci yarısında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Eski stadyumun yıkılması ile aynı alana inşa edilen Gürsel Aksel Göztepe Stadyumu'nun temelleri 9 Eylül 2017'de atıldı.

Ne zaman açılacak?

Uzun bir süredir karşılaşmalarını Bornova Stadyumu'nda oynayan Göztepe'nin yeni evinin, 2019-20 sezonunun ikinci yarısında kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

Stadyumun mimarı Tuğrul Büyüköken, bitiş tarihi için "Teknik anlamda 26 Aralık 2019 tarihine kadar imalatların tamamı bitiyor gibi görünüyor. Sadece çim sahanın tamamen entegre olabilmesi için hibritte 2 hafta bekleme süremiz olacak. Stadımızın 15-17 Ocak itibariyle müsabaka oynanmasına hazır hale gelmesi için çalışıyoruz" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Kapasite ve özellikler

İzmir'in Konak ilçesinde yer alan stadyumun yaklaşık 30 bin kişilik bir izleyici kapasitesi bulunuyor.

Yalnızca Göztepe'nin maçlarını oynayacağı bir stadyum olmaktan ziyade Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi'nin, insanların sürekli olarak vakit geçirip sosyal aktivitelerde bulunabileceği bir alan olması hedefleniyor.

500 kapasiteli katlı yeraltı otoparkı, kafeler, Göztepe Müzesi, halkın kullanımına açık spor tesisleri, eğlence merkezleri, yürüyüş ve etkinlik alanları barındırıyor. Ayrıca taraftarların maç öncesinde toplanabileceği ve daha öncesinde süpermarket olan 12 bin metrekarelik bir alan da yapılıyor.