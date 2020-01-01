Koronavirüs

Güney Kore'de futbol geri döndü

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AFC
Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol ligleri 8 Mayıs'ta başladı.

Güney Kore'de koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol geri döndü.

Birinci ve ikinci ligde 2020 sezonu, 8 Mayıs Cuma günü itibarıyla başladı. 

Güney Kore K Lig 1'de sezonun açılış maçında Jeonbuk Motors, sahasında konuk ettiği Suwon'u 1-0 mağlup etti. 41 yaşındaki Dong-Gook Lee 84. dakikada ev sahibine galibiyeti getiren tek golü kaydetti.

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    Karşılaşma seyircisiz oynandı. 

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    K Lig 1'de açılış haftasının ikinci gününde, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

    08:00 | Ulsan Hyundai - Sangju Sangmu

    10:30 | Incheon United - Daegu

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