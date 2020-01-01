Güney Kore'de futbol geri döndü
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AFC
Güney Kore'de koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol geri döndü.
Birinci ve ikinci ligde 2020 sezonu, 8 Mayıs Cuma günü itibarıyla başladı.
Güney Kore K Lig 1'de sezonun açılış maçında Jeonbuk Motors, sahasında konuk ettiği Suwon'u 1-0 mağlup etti. 41 yaşındaki Dong-Gook Lee 84. dakikada ev sahibine galibiyeti getiren tek golü kaydetti.
Karşılaşma seyircisiz oynandı.
K Lig 1'de açılış haftasının ikinci gününde, 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:
08:00 | Ulsan Hyundai - Sangju Sangmu
10:30 | Incheon United - Daegu