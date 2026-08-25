Güçlü bir takviye: Rooney, United'ın çehresini değiştirecek Afrikalı transferi belirledi

Manchester United efsanesi Wayne Rooney, kendi bakış açısına göre Manchester United'ın orta sahasına büyük bir katkı sağlayacak bir Afrikalı transferi işaret etti ve özellikle takımın Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapmasının ardından, bu transferin sürmekte olan yaz transfer döneminin kapanmasından önce tamamlanmasını temenni etti.

Teknik direktör Michael Carrick'in takımı, Premier Lig'e bu sezon ligine yükselen Hull City karşısında 2-0'lık bir mağlubiyetle başladı; tüm oyuncular tarafından sergilenen olumsuz performans, analistlerin ve Manchester United taraftarlarının hoşnutsuzluğuna yol açtı.

Rooney'nin kastettiği isim, güçlü bir şekilde savunduğu Brighton orta saha oyuncusu Carlos Baleba. Rooney, Kamerunlu orta saha oyuncusunun geçen sezon Old Trafford'a transferinin gerçekleşmemesinin ardından gerilediği veya "kaybolduğu" yönündeki eleştirileri reddetti.

Baleba'nın, değeri 70 milyon sterline kadar ulaşabilecek bir transferle Brighton'dan United'a katılması bekleniyor; böylece Youri Tielemans ve Andre Santos'un ardından kulübün bu yaz orta sahaya yaptığı üçüncü takviye olacak.

Tielemans ve Santos, cumartesi günü United ile ilk maçlarına çıktı; ikili, Hull City karşısındaki mağlubiyette ilk on birde yer aldı.

United'ın tarihi gol kralı Rooney, "Stick to United with Wayne Rooney" podcast'inde şöyle konuştu: "Onu çok beğeniyorum ve çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Uzun boylu olmasa bile, belli bir fiziksel güce sahip başka bir orta saha oyuncusuna ihtiyacımız var."

Sözlerine şöyle devam etti: "Sahanın boşluklarını harika bir şekilde kapatıyor, güçlü oynuyor, topu geri kazanıyor ve bunlar ihtiyacımız olan özellikler. Son derece iyi bir oyuncu ve takımı çok geliştirecek." Bu sözler Sky Sports tarafından aktarıldı.

Rooney, Baleba'nın gelmesi durumunda Tielemans, Santos ve Kobbie Mainoo'nun yanında orta sahadaki rekabetin şekli hakkında konuşmasını şöyle sürdürdü: "İlginç olacak, ama durumun böyle olması gerekiyor; pozisyonlar için rekabet. İyi oynamazsan, oynamazsın."

Manchester United, geçen sezon 22 yaşındaki Baleba'yı kadrosuna katmakla ilgilenmişti; ancak raporlara göre Brighton, oyuncuyu bırakmak için 100 milyon sterlin talep etmişti.

Kamerunlu orta saha oyuncusu daha sonra sönük bir sezon geçirdi; Premier Lig'de yalnızca 23 maça ilk on birde başladı ve hiç gol atmadı, bu arada Brighton'daki etkisinin azaldığı yönünde konuşmalar yaşandı.

Ancak Rooney onu şu sözlerle savundu: "Kaybolduğunu düşünmüyorum. Manchester United için oynama fırsatı çok sık tekrarlanmaz ve bunun gerçekleşmemesinin nasıl bir etki bırakabileceğini bilemezsin. Yeteneklerinden hiç şüphem yok, onu üst düzey bir oyuncu olarak görüyorum."

Manchester United, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin dizinden ciddi bir sakatlık geçirmesinin ardından, yaz transfer döneminde orta sahasını yeniden inşa etmeye odaklandı.

Tielemans ve Santos, geçen ay Aston Villa ve Chelsea'den 85 milyon sterlin karşılığında gelmişti.

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