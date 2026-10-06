Guatemala medyası, Etienne Vaessen’e karşı çok sert. Ellerindeki görüntüler üzerine, CONCACAF’a Surinam kalecisine ceza verilmesi çağrısında bile bulunuyorlar.

Pazartesi’yi salıya bağlayan gece, Guatemala ile Surinam arasındaki Uluslar Ligi maçının (1-0) ardından işler tamamen çığırından çıktı. Guatemala’ya yenilen Surinam, bu mağlubiyetle turnuvada çeyrek finale yükselemedi.

Geçen hafta iki ülke de birbirine karşı oynamıştı. O mücadele 0-0 sona ermişti. Bu kez son bölümde işler karıştı: Matthew Evans, 96. dakikada şutunu çekmeye karar verdi. Uzak mesafeden gönderdiği top Vaessen için çıkarılamazdı: 1-0.

Geçen hafta iki ülke arasındaki ilk maçta da küçük gerginlikler yaşanmıştı. Vaessen, Guatemala’nın santrforunu çalımlamış ve yanından geçtikten sonra ona el sallamayı tercih etmişti.

Daha önce rövanş maçında Richonell Margaret, muhtemel ırkçılığa tepki vermesinin ardından kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı; karşılaşma bittikten sonra ise işler yine tamamen kontrolden çıktı.

Maçın ardından Vaessen öfkesini kontrol edemedi. Kaleci, iki ülke arasında yaşanan hararetli gerilimde başrol oynadı. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde, tribündeki taraftarlara müstehcen bir hareket yaptığı görülüyor.

Guatemala merkezli La Red 106.1, özellikle bu son hareket nedeniyle ceza istiyor. Kuruluş, “Cinsel organlarına dokundu ve bir hareketi tekrarladı. Bu cezalandırılabilir bir eylem. CONCACAF, olası bir yaptırım için görüntüleri inceleyebilir” diye yazdı.

Prensa Libre, maçın ardından çok büyük bir başlıkla “Qué pasó con Vaessen?” ifadesini kullandı. Bu, serbest çeviriyle “Vaessen’e ne oldu?” anlamına geliyor. Kuruluş, FC Groningen kalecisinin maç boyunca sürekli kale vuruşlarında zaman geçirerek tribündeki seyirciyi provoke ettiğini yazdı. Onlar da maç sonundaki hareket için ‘müstehcen hareket’ ifadesini kullandı.



