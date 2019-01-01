Guardiola'nın önceliği Şampiyonlar Ligi değil

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ne öncelik vermek yerine takımını bir an önce eski haline kavuşturmak istiyor.

yenilgisinin ardından üst üste üç lig şampiyonluğu hayallerine bir darbe daha alan 'nin lider ile arasındaki puan farkı 14'e yükseldi.

Ancak teknik direktör Pep Guardiola, Premier Lig yerine Şampiyonlar Ligi'ne öncelik vermeyi düşünmüyor. Deneyimli çalıştırıcı takımının derhal maç kazanmaya başlamasını istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmayı garantileyen City, C Grubu son maçında 11 Aralık Çarşamba günü Dinamo Zagreb deplasmanına çıkacak. Guardiola ise şu anda herhangi bir kupa kazanma derdinde olmadığını, yalnızca son 7 maçta sadece 2 galibiyet alan takımının performansını iyileştirmeye odaklandığını belirtti ve şöyle söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanma düşüncesinde değiliz. Her zaman bir sonraki maçı kazanmaya çalışıyoruz. Kaç puana ihtiyacımız olduğunu veya rakiplerimizin kaç puan kaybetmesi gerektiğini düşünmüyorum."

"14 puan geride olmak ilk kez başıma geliyor. Futbolcuyken belki olmuştur ama teknik direktörken olmamıştı. 14 puan geride olmamız yaptığımız hataların bir sonucu olmakla beraber rakiplerimizin kalitesiyle de ilgili. Ayrıca kontrol edemediğimiz şeyler de var. Gerçek bu, yine de devam etmek zorundayız. Aralık ayının başındayız ve başka turnuvalarda oynamamız gereken maçlar var."

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"Gerçek şu ki son iki sezonda olduğu gibi istikrarımızı koruyamadık. Bu yüzden oyunculara yardımcı olmak gerek."

2-1 mağlup oldukları Manchester derbisini yorumlayan Guadiola, "Manchester United bu, savunmada ve kontra ataklarda çok kaliteliler. Kabul etmek gerek ki mücadele ettiğimiz takımların seviyesi ortada. Liverpool, , United, , Madrid... Şu anda bu takımlarla mücadele edebilecek noktada olmadığımız gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekebilir. Bu sebeple durumu kabullenmeli, kendimizi geliştirmeli ve önümüze bakmalıyız" ifadelerini kullandı.