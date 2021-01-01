Manchester City forvet transferi yapacak mı? Guardiola'dan şaşırtan açıklama

Pep Guardiola, sezon sonunda Sergio Agüero ile yollarını ayıracak olan Manchester City'nin yeni forvet transferiyle ilgili konuştu.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılmaya karar veren Sergio Agüero ve yeni forvet transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, kulübün rekortmen golcüsüyle ayrılmanın zor olacağını itiraf etti.

Guardiola neler söyledi?

Pep Guardiola, Leicester City ile oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalar yaptı.

"Açık konuşmak istiyorum, belki Agüero'nun yerine geçebilecek yeni bir oyuncu bulabiliriz, ancak attığı gol sayısı açısından bu imkansız.

Gelecek sezon için bir forvetle sözleşme imzalamayabiliriz. İlk takımda yeterince oyuncumuz var. Çok ilginç oyuncular.

Dünya ekonomisin düşününce gelecek sezon bir forvetle sözleşme imzalamayacağız. Bu fiyatları karşılayamayız. Tüm kulüpler mali olarak bir mücadele veriyor ve biz bir istisna değiliz"

Manchester City'nin hedefinde kimler var?

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, Manchester City için potansiyel bir hedef olarak gösteriliyor.

Norveçli oyuncunun menajeri Mino Raiola ve babası Alf-Inge, İspanya basınında yer alan haberlere göre, Barcelona ile görüştüler.

Tottenham'dan ayrılmayı düşünen Harry Kane ve Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku da Manchester City ile anılıyor.