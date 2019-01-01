Guardiola'dan De Bruyne açıklaması

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Kevin De Bruyne’ü Tottenham maçında neden ilk 11 oynatmadığını açıkladı.

, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda ’a 1-0 yenilmişti.

Takımın yıldız isimlerinden Kevin De Bruyne, karşılaşmanın 89. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

Guardiola, David Silva’nın arkasında İlkay Gündoğan ve Fernandinho’ya görev vermiş ancak takım ilk isabetli şutunu 47. dakikada atabilmişti.

Maçın ardından De Bruyne’ü neden ilk 11 oynatmadığını açıklayan Guardiola, “Bu taktiksel bir tercih. Orta sahayı kontrol edebilmek için takımı böyle çıkardım. Bu tercih De Bruyne için kolay değildi, biliyorum” dedi.

1-0’lık yenilgiye rağmen iyi oynadıklarını savunan İspanyol teknik adam, “Şimdi ne yapacağımızı biliyoruz. İyi bir maç oynadık. Rakibi kontrol ettik ve kaliteli pozisyonlar yakaladık” diye konuştu.

Guardiola, “Eğer kötü oynasaydık bunu söyleyen ilk kişi ben olurdum. Şimdi önümüzde farklı bir seçenek, şans var. Bunu değerlendirmeliyiz” diyerek rövanşı işaret etti.