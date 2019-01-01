Guardiola'dan Arteta'ya Arsenal vizesi çıktı

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, adı Arsenal ile anılan yardımcısı Mikel Arteta hakkında açıklamalarda bulundu.

Unai Emery ile yollarını ayırdıktan sonra Mikel Arteta'yı teknik direktör listesinin üst sıralarına alan Mikel Arteta'ya 'nin teknik patronu Pep Guardiola'dan izin çıktı.

Sky Sports'a konuşan Guardiola, yardımcısı Arteta hakkında övgü dolu sözler kullandı. Arteta'nın yakaladıkları başarılarda büyük bir payı olduğunu söyleyen Guardiola, şu ifadeleri kullandı:

"Çok ama çok önemli bir parçamız ancak 'e gidebilir. Bu ihtimalin gerçekleşeceği varsa gerçekleşir. Ne olacağını bilmiyorum ama konuşmak isterse konuşuruz. Bu konunun rahatsız edici bir hale gelmesini istemem."

Futbolculuğu döneminde Arsenal'de 5 sene top koşturan 37 yaşındaki Mikel Arteta'nın nasıl bir tercihte bulunacağı ise merak konusu.