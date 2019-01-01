Guardiola'dan 8-0 yorumu: Çok garip

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 8-0 kazandıkları Watford maçının ardından konuştu.

Premier Lig'de , 'u 8-0 mağlup etti. Henüz 18. dakikaya gelmeden skoru 5-0 yapan Gök Maviler'in teknik direktörü Pep Guardiola, bu durumu 'garip' şeklinde yorumladı.

Guardiola, maç sonrası verdiği demeçte, "Çok garip, hiç normal değil. 5 şut, 5 gol. Aynı zamanda onların da gol atması için iki şansı oldu. Kaliteli bir takımı izlemesi keyifliydi. 5-0'dan sonra oyun tamamen farklıydı. Bazen 15-20 defa şut çekersiniz ancak biri bile başarılı olmaz. Güneşli bir havada taraftarlar ve bizim için güzel bir gündü" ifadelerini kullandı.

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İspanyol teknik direktör, açıklamasının devamında oyuncularının gol atmaya devam etmesinden etkilendiğini ve bu durumun rakibe saygısızlık olmadığını belirtti:

"Oyuncuları aşağılamanın en iyi yolu, ikinci yarıda gol atmamak olurdu. Buraya keyifli bir maç izlemeye gelen taraftar için oynuyoruz. 5-0 öndeyiz diye takımımın durmasını istemezdim. Asıl bu rakibe saygısızlık olurdu."

Manchester City, Premier Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü ile karşılaşacak.