Pep Guardiola: İkinci yarıdaki futbol hoşuma gitti

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, 8-0 kazandıkları Watford maçının ardından konuştu.

Maçın ardından BBC Sport'a konuşan Guardiola, "Fark yaratan şey futbolcularımızın kalitesiydi. İlk dakikalarda rakibe gol fırsatları verdik ama değerlendiremediler. Normalde ilk yarıyı 5-0 önde kapatan takım ikinci yarıda ciddi olmaz. Ancak biz tam tersini yapıp daha agresif olan taraf olduk. Çok iyi bir ikinci yarı oynadık. Bu durum hoşuma gitti" dedi.

Rakibe saygı duyduklarını söyleyen Guardiola, "İnsanlar bazen anlamıyor. Kaybetmek de futbolun bir parçası. Rakipler her zaman saygıyı hak ediyorlar. Biz de maç kaybedebiliriz ama önemli olan kaybettikten sonra nasıl reaksiyon verdiğinizdir" diye konuştu.

Hat-trick yapan Bernardo Silva için de övgü dolu sözler kullanan İspanyol teknik adam, "Bernardo geçtiğimiz sezonun en iyi oyuncusuydu. Sıradışı oynadı. Hak ettiği değeri görmesi için üç gol atmasına gerek yok ama takımda ne kadar çok oyuncu gol atarsa o kadar iyi" ifadelerini kullandı.