Guardiola yorumcu mu olacak? Manchester City patronu geleceğini açıkladı

Manchester City menajeri Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinin ardından spor yorumculuğu yapıp yapmayacağını açıkladı.

Manchester City, FA Cup üçüncü turunda Neville'in sahibi olduğu Salford City ile karşılaşacak

Gary Neville, Sky Sports'ta yorumculuk yapıyor

Guardiola onun gibi olamayacağını söyledi

NE OLDU? Guardiola yönetimindeki Manchester City, FA Cup üçüncü turunda eski İngiliz futbolcu Gary Neville'in sahibi olduğu Salford City ile karşı karşıya gelecek. Manchester United'ın eski sağ beki Neville şimdilerde Sky Sports'ta yorumculuk yapıyor ve bu kariyerini BBC, ITV gibi kanalarda da çalışarak uzmanlaştırdı. Ancak Guardiola, Neville'in izinden gidemeyeceğini söylüyor.

NE SÖYLENDİ? Guardiola'ya menajerlik kariyerinin ardından yorumculuk yapıp yapmayacağı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bunu yapacağımı sanmıyorum. Dikkatli biriyim. Meslektaşlarımı incitebilecek bir yorum yapamam. Bu işin zorluğunu bilirken orada oturup numara çeviremem."

"Daha önce futbolcuydum, şimdi menajerim ve bu işin ne kadar karmaşık, öngörülemez olduğunu biliyorum. Bu nedenle bu pozisyondaki meslektaşlarımı incitmek istemiyorum. Belki gelecekte deneyebilirim ama dürüst olmak gerekirse yorumcu olacağımı düşünmüyorum."

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BÜYÜK RESİM: Neville yorumlarında Premier Lig'de altıncı sıraya kadar gerileyen Manchester City'nin Salford'a yenilmesinin ardından Guardiola'nın kovulabileceğine dair bir şaka yapmıştı. Lider Liverpool'un 12 puan gerisinde olan Manchester City şampiyonluk yarışından çoktan çıkmış gibi görünüyor.