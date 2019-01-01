Guardiola yoksa Sterling de yok

Manchester City'nin 24 yaşındaki İngiliz futbolcusu Raheem Sterling'in sözleşme uzatmak için tek bir şartı var: Pep Guardiola'nın takımda kalması.

Premier Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan 'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling'in sözleşme yenilememe ihtimali var.

Sözleşmesi 18 ay sonra sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncu, The Sun'ın haberine göre Pep Guardiola takımda kalmazsa sözleşmesini uzatmayacak.

2015 yazında 'dan 63 milyon euro karşılığında transfer edilen Sterling'in performansında, bir sezon sonra takımın başına gelen Guardiola ile birlikte ciddi bir artış görüldü. Sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek olan başarılı isim, beşinci sezonuna girdiği Manchester City'de 224 resmi maça çıktı ve 93 gol atıp 62 asist yaptı.