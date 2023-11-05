Premier Lig ekibi Manchester City'nin menajeri Guardiola, yıldız futbolcusunu Lionel Messi'yle kıyaslamaktan çekinmiyor.

NE OLDU? Cumartesi günü Premier Lig'de oynanan karşılaşmada Manchester City, Bournemouth'u 6-1 mağlup ederken Bernardo Silva bir gol attı.

Performansından etkilenen teknik direktör Pep Guardiola, oyuncusuna övgüler yağdırdı ve hatta onu Lionel Messi'yle karşılaştırdı.

Katalan menajer, Bernardo'nun golüne değinerek Arjantinli süperstar Messi'nin geçmişte birkaç kez bu tür goller attığını belirtti.

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NE DEDİLER: BBC'de 'Günün Maçı'na konuşan Guardiola, "Olağanüstü bir oyuncu, iki harika gol attı. İkinci golün aksiyonu Messi'ye benziyor, Messi bunu birçok kez yaptı. Bernardo, burada kaldığı için herkes gerçekten çok çok mutlu" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK RESİM: Bu, Barcelona'nın eski teknik direktörünün Portekizli yıldızını övdüğü ilk sefer değil. Geçen hafta Guardiola onu saha dışındaki sadeliği ve maç sırasında son derece çok yönlü ve akıllı bir oyuncu olması nedeniyle övmüştü.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Manchester City, Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a karşı mücadele edecek.