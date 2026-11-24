Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, Katalan ekibiyle tarih yazmaya devam ediyor. Geçen pazar Villarreal karşısında alınan 3-2'lik heyecanlı galibiyetin ardından Flick, geriden gelip kazanma sayısında Pep Guardiola'nın başarısına ortak oldu ve Johan Cruyff'un elindeki rekoru kırmaya yaklaştı.

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İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, Flick, Barcelona'yı La Liga'da Real Madrid'in 3 puan önünde zirvede tutmakla yetinmedi, Katalan ekibinin başında çıktığı 134 maçta 24. geri dönüşüne imza atarak yeni bir başarıya ulaştı. Böylece Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde aynı sayıda geri dönüşe ulaşmak için 249 maça ihtiyaç duyan Guardiola'nın rekorunu egale etti.

Flick, kuşkusuz bu şekilde zorlanmaktan kaçınmayı ve maçlarda oyuncularını gereğinden fazla yıpratmamayı tercih eder. Yine de Alman teknik adam, Katalan ekibiyle çıktığı 430 maçta 28 geri dönüş yaşayan Hollandalı Johan Cruyff'un elindeki geri dönüş rekorunu kırmaya artık çok yakın.

Remontadanın büyüsü

2024 yazında göreve gelen Flick, Barcelona'daki ilk sezonunda 9 kez geriye düştüğü maçları çevirdi. Bunların 6'sı İspanya Ligi'nde geldi. Şampiyonlar Ligi'nde ise takımı 4-2 gerideyken maçı 5-4 kazanarak destansı bir geri dönüşe imza attı.

Flick ayrıca Real Madrid karşısında unutulmaz iki geri dönüş yaşadı ve bunlar Barcelona'ya iki kupa kazandırdı. İlki Suudi Arabistan'da geldi: Takım 1-0 geriye düştüğü maçı 5-2 kazanarak İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

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İkinci geri dönüş ise birkaç ay sonra La Cartuja Stadı'nda oynanan Kral Kupası finalinde geldi. Barcelona, 2-1 geriye düştüğü maçı uzatmaların 115. dakikasında Jules Koundé'nin attığı golle 3-2 kazandı.

Gelecek maçlar SAB Şampiyonlar Ligi 12:45 BAR

Geçen sezon Flick'in remontada sayısı 10'a yükseldi. Bunların 7'si İspanya Ligi'nde geldi ve en dikkat çekeni, Riyadh Air Metropolitano'da Atlético Madrid karşısında elde edilen ve şampiyonluğu neredeyse Barcelona'nın lehine kesinleştiren geri dönüştü. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 geri dönüş yaşandı.

Bu sezon ise Alman teknik adamın hanesinde şimdiye kadar biri Şampiyonlar Ligi'nde, 4'ü İspanya Ligi'nde olmak üzere 5 geri dönüş bulunuyor. Böylece Flick, Avrupa'nın büyük liglerinde en fazla geri dönüş yaşayan teknik direktör oldu ve bu alanda Inter ile eşit konumda.