Manchester City'nin eski teknik direktörü İspanyol Pep Guardiola, geçmiş yıllar boyunca Arjantinli Lionel Messi'yi neden hiç transfer etmeye çalışmadığını açıkladı.

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Pep Guardiola ile Romario yakın arkadaş. Son birkaç gündür Brezilya'da bulunan Katalan teknik adam, usta golcünün davetine icabet ederek onun tartışmalı programına (Romario TV) katıldı ve burada görüşlerini tam bir açık sözlülükle dile getirmekten çekinmedi.

Sohbette Lamine Yamal, Guardiola'nın İtalya Milli Takımı'nın başına geçme ihtimali, Neymar, Lionel Messi ve Carlo Ancelotti gibi pek çok konu ele alındı.

Guardiola'nın Ancelotti hakkındaki tutumu

Romario'nun Brezilya'nın mevcut teknik direktörü hakkındaki görüşü herkesçe biliniyor: Görevden ayrılmasını istiyor. Ancak Guardiola için durum farklı.

Ancelotti hakkında sorulduğunda Guardiola'nın cevabı netti: “Bu son derece önemli bir konu. Bazen bu zorlu oyunda zamana ihtiyacınız olur. Mesele sadece buraya gelmek değil. Carlo, Pep, Jürgen (Klopp), José (Mourinho), herhangi biri gelip ortalığı sallayabilir ve iki gün içinde beş kez dünya şampiyonu olanlar yeniden dünya şampiyonu olur. Bazen daha fazla zamana ihtiyacınız olur.”

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Guardiola şöyle devam etti: “Sorulması gereken tek soru şu: Ona zaman tanımak istiyor muyuz?”

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Romario, Brezilya'nın kazanamayacağı konusunda ısrar etti. Guardiola ise savunmasını şakayla karışık sürdürdü ve Katalan teknik adam, “Carlo ile aran pek iyi değil, değil mi?” dedi.

Romario şu yanıtı verdi: “Onun arkadaşı değilim. Ben Brezilyalıyım. Takımımın kazandığını görmek istiyorum ve bu olmuyor. Carlo'ya karşı hiçbir şeyim yok ama bu iyi değil.”

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Guardiola da ona şöyle karşılık verdi: “Kazanmak istiyorlar, beş kez şampiyon oldular ama Brezilya kaç Dünya Kupası'na katıldı? Kaç tane? Kazandıklarından fazlasını kaybettiler. Bu kolay değil. Milli takımda zaman kısıtlı. O da bu daha kısa tempoya uyum sağlıyor.”

Guardiola şunları ekledi: “Ama kusura bakma Romario, Carlo'nun yeteneklerinden asla şüphe etmem. Bu imkânsız, çünkü onu tanıyorum. Takım yönetiminde bir lider. Onun bir numara olduğunu söylüyorlar. Ona karşı mücadele ettim; son derece sezgisel ve taktik kararlarında zeki. O da benim gibi biliyor: Kazanmazsan devam edemezsin.”

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Messi'yi neden hiç transfer etmeye çalışmadı?

Pep Guardiola, Neymar'da yaşananın aksine, Lionel Messi'yi Barcelona'dan koparmayı hiçbir zaman denemedi. Teknik adama göre bunun sebebi sportif ya da mali konularla değil, Messi'nin kulübe duyduğu duygusal bağla ilgili.

Teknik adam, “Onu hiç aramadım. Ben bir Barcelona taraftarıyım ve orada kalmasını tercih ederdim” diyerek itirafta bulundu. Ayrıca bu fırsatı, kariyeri boyunca birlikte çalıştığı oyuncuların yeteneğini ve elde edilen başarılardaki etkilerini vurgulamak için de değerlendirdi.

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Guardiola, Arjantinli oyuncunun kazanma zihniyetini de övdü. Ona göre bu, Messi'nin uzun yıllar boyunca dünya futbolunun zirvesinde kalmasını sağlayan anahtarlardan biriydi. Messi bu rekabetçi ruhu antrenmanlara bile taşıyordu; antrenmanlarda dahi kaybetmeye tahammül edemiyordu.

Guardiola ve İtalya Milli Takımı

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40 dakikadan uzun süren sohbet sırasında Romario, Guardiola'ya İtalya Milli Takımı'nı çalıştırmak için gelebilecek olası bir teklifi sordu.

Katalan teknik adam konu hakkında ilk kez konuşarak şunları söyledi: “Onlarla görüştüm. Bu konu hakkında ilk kez konuşuyorum ama İtalya gibi bir ülkenin teklifini reddettiğim için mahcubum.”

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Guardiola şöyle devam etti: “İtalya'yı çalıştırmak için aday gösterilmek benim için büyük bir onur ama durmam gerektiğini hissettim. Yıllar önce benimle konuşsalardı belki kabul ederdim. Ama o dönemde, Paolo Maldini ve Leonardo'nun yanında, durmam gerektiğini fark ettim. Kendime daha fazla zaman ayırmaya ihtiyacım vardı. 18 yıl boyunca teknik direktörlük yaptım, üç günde bir maça çıkıyordum.”