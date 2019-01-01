Guardiola: VAR her hafta karmaşa yaratıyor

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Sheffield United galibiyetinin ardından VAR hakkında eleştirilerini dile getirdi.

Premier Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Sheffield United'ı 2-0 mağlup eden 'de teknik direktör Pep Guardiola maç sonrası açıklamalar yaptı.

Ev sahibi, 52. dakikada Sergio Agüero'nun golüyle 1-0 öne geçmiş ancak Sheffield Unitedlı futbolcular, hakem Chris Kavanagh'ın golün gelişiminde John Fleck'in önünde durarak ona engel olduğuna dair itirazda bulunmuştu.

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Takımı 3 puan almış olsa da Guardiola, maç sonu açıklamalarında VAR'ın tutarsız kararlarına değinerek Sky Sports'a şunları söyledi:

"Daha önce birçok kez dile getirdim. VAR ile ilgili kocaman bir listem var. Her hafta büyük bir karmaşaya neden oluyor. Diğer maçlarda da karışıklık çıkardı. Umarım gelecek sezon daha iyi olur."

82. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle sonucu belirleyen City, puanını 41'e yükselterek Premier Lig'de 2019 yılını lider 'un 14 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamış oldu.