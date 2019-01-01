Guardiola: VAR her hafta karmaşa yaratıyor
Premier Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Sheffield United'ı 2-0 mağlup eden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola maç sonrası açıklamalar yaptı.
Ev sahibi, 52. dakikada Sergio Agüero'nun golüyle 1-0 öne geçmiş ancak Sheffield Unitedlı futbolcular, hakem Chris Kavanagh'ın golün gelişiminde John Fleck'in önünde durarak ona engel olduğuna dair itirazda bulunmuştu.
Takımı 3 puan almış olsa da Guardiola, maç sonu açıklamalarında VAR'ın tutarsız kararlarına değinerek Sky Sports'a şunları söyledi:
"Daha önce birçok kez dile getirdim. VAR ile ilgili kocaman bir listem var. Her hafta büyük bir karmaşaya neden oluyor. Diğer maçlarda da karışıklık çıkardı. Umarım gelecek sezon daha iyi olur."
82. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle sonucu belirleyen City, puanını 41'e yükselterek Premier Lig'de 2019 yılını lider Liverpool'un 14 puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamış oldu.