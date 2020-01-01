Guardiola, Sane'nin ayrılmak istediğini açıkladı

Teknik direktör Pep Guardiola, Manchester City'nin 24 yaşındaki Alman oyuncusu Leroy Sane'nin başka takıma gitmek istediğini söyledi.

'de Leroy Sane'ye yol göründü...

maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Pep Guardiola, Haziran 2021'de sözleşmesi sona erecek olan sol kanat oyuncusu Leroy Sane'nin takımdan ayrılmak istediğini doğruladı.

Daha fazla takım

Uzun süredir ile gündemde olan 24 yaşındaki Alman oyuncuya yapılan sözleşme uzatma teklifinin geri çevrildiğini belirten Guardiola şunları söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Leroy, sözleşmesini yenilemek istemediğini bize bildirdi. Bu demek oluyor ki Sane, takımdan ayrılacak. Ya bu yaz, ya da sözleşmesi bitince... Ona 2-3 kere sözleşme teklifinde bulunduk ama o hep reddetti. Sane başka bir takımda oynayacak."

Sane, 2016 yılında 'den transfer edildi ve bugüne kadar 134 resmi karşılaşmada oynayıp 39 gol 45 asistlik katkı sağladı.