Guardiola, Sane'nin ayrılmak istediğini açıkladı
Manchester City'de Leroy Sane'ye yol göründü...
Burnley maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Pep Guardiola, Haziran 2021'de sözleşmesi sona erecek olan sol kanat oyuncusu Leroy Sane'nin takımdan ayrılmak istediğini doğruladı.
Uzun süredir Bayern Münih ile gündemde olan 24 yaşındaki Alman oyuncuya yapılan sözleşme uzatma teklifinin geri çevrildiğini belirten Guardiola şunları söyledi:
"Leroy, sözleşmesini yenilemek istemediğini bize bildirdi. Bu demek oluyor ki Sane, takımdan ayrılacak. Ya bu yaz, ya da sözleşmesi bitince... Ona 2-3 kere sözleşme teklifinde bulunduk ama o hep reddetti. Sane başka bir takımda oynayacak."
Sane, 2016 yılında Schalke'den transfer edildi ve bugüne kadar 134 resmi karşılaşmada oynayıp 39 gol 45 asistlik katkı sağladı.