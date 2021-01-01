Guardiola: Sadece sonraki maçı düşünüyoruz

Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi.

Premier Lig'de bir maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibi Manchester United'ın beş puan önünde liderliğini sürdüren Manchester City'nin tecrübeli teknik direktörü Pep Guardiola takımının şampiyonluk şansını değerlendirdi.

Rehavete kapılmamaları gerekitğinin altını çizen Guardiola, "İnsanların sürekli şampiyon olacağımıza yönelik yorumlarda bulunmasını anlayabiliyorum ama sırf geçmişte bunu başardık diye gelecekte de bu başarıyı tekrarlayacağımızın garantisi yok. Her zaman bir sonraki maçı düşünmeliyiz" dedi.

Liverpool'a övgü

Puan durumunda City'nin 10 puan gerisinde kalan son şampiyon Liverpool'un durumunu da değerlendiren Guardiola, "Liverpool gördüğüm en iyi takımlardan biri. Anfield'da 68 maçlık inanılmaz bir yenilmeme serisi yakaladılar ancak arka arkaya üç maç kaybettiler. Bunu biz de dahil her takım yaşayabilir" dedi.