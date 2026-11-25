Manchester City'nin eski teknik direktörü İspanyol Pep Guardiola, Portekiz Milli Takımı'nın eski kaptanı Cristiano Ronaldo'yu milli takım kariyerinin sona erme biçiminin ardından savundu. Guardiola, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan ve oyuncunun kendisinden, oyunun tarihindeki en büyük yıldızlardan birinin katkılarına yakışır bir veda töreni düzenlemek için ortak çaba göstermelerini istedi ve Ronaldo çapında bir oyuncunun milli takımından bu şekilde ayrılmasına izin verilemeyeceğini vurguladı.

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Guardiola'nın açıklamaları, Brezilyalı eski yıldız Romario'nun sohbet programında verdiği röportajda geldi ve bu sözler Brezilya gazetesi Globo tarafından aktarıldı. İspanyol teknik adam, Ronaldo'nun milli takımı bırakma kararına ve bu kararın açıklanmasından önce yaşanan krize değinerek son dönemdeki anlaşmazlıkların, Portekiz forması altında yirmi yılı aşkın süren olağanüstü bir kariyerin önüne geçmemesi gerektiğini söyledi.

Guardiola, Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı arasındaki ilişkinin geleceğine dair şunları söyledi: “Bu iş güzel bir şekilde bitmeli. Portekiz ve o, işlerin iyi bir şekilde sona ermesi için ortak bir çaba göstermeli. Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndan bu şekilde ayrılamaz, bu şekilde gitmesine izin verilmemeli.”

İspanyol teknik adam ayrıca Ronaldo'nun öneminin yalnızca kendisi ya da Portekiz Milli Takımı için yaptıklarıyla sınırlı olmadığını, gelecek nesil Portekizli futbolculara da uzandığını belirtti. Guardiola'ya göre bu oyuncular, Ronaldo'nun kariyerine takdiri hak eden bir örnek olarak bakmalı ve onun çapında bir yıldızın hak ettiği vedayı aldığını görmeli.

Guardiola, Ronaldo'nun tarihine yakışır bir tören istiyor

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Barcelona'nın eski teknik direktörü sözlerini sürdürerek Ronaldo'nun Portekiz taraftarlarının sevgisini hissedeceği bir tören düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Oyuncudan da yaşananlara olumlu yaklaşmasını ve son anlaşmazlıkların kariyerine yakışır bir finale engel olmasına izin vermemesini istedi.

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Guardiola, “Olağanüstü oyuncular vardır ve Cristiano da onlardan biri. Bu yüzden bu durum düzeltilmeli. Ülkesinin insanlarının sevgisini hissedeceği bir tören düzenlenmeli. Onun da bir çaba gösterip ‘Yaşananları unutalım ve bu sayfayı kapatalım’ demesi gerekiyor” dedi.

İspanyol teknik adam, bir oyuncunun uzun kariyeri ile kısa bir dönemde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları birbirinden ayırmak gerektiği konusunda net bir mesaj verdi: “Koca bir kariyer bir ya da iki ay yüzünden, bir ya da iki kişiyle yaşanan bir anlaşmazlık ya da yanlış anlaşılma yüzünden yargılanamaz. Korunmayı ve savunulmayı hak eden başarılarla dolu kariyerler var.”

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Guardiola, futbolun bazı efsanelerini örnek göstererek oyuna çok şey katan yıldızların sahalara büyük kapıdan veda etmeyi hak ettiğini vurguladı. Bunun yalnızca katkılarının karşılığı olarak değil, aynı zamanda yeni nesillere ilham kaynağı olabilmeleri için de gerekli olduğunu ifade etti.

Guardiola, “Zirveye ulaşmış büyük oyuncular, futbola kattıkları her şeyin karşılığında büyük kapıdan ayrılmayı hak ediyor, çünkü futbolun kendisi onlara bu takdiri borçlu” diye konuştu.

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Guardiola şöyle ekledi: “Futbol sahalarında ilk adımlarını atan çocuklar, bir gün kariyerlerini Romario'nun, Cristiano'nun, Messi'nin, Maldini'nin ya da diğer büyüklerin veda ettiği şekilde bitirmek istediklerini düşünmeli. İşler böyle olmalı.”

Ronaldo ile Jesus arasındaki anlaşmazlık

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Guardiola'nın açıklamaları, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı ile, özellikle de teknik direktör Jorge Jesus ile ilişkisinde yaşanan krizin ardından geldi. İki taraf arasında geçen eylüldeki milli ara sırasında bir anlaşmazlık çıkmıştı.

Brezilya yayın kuruluşu Globo'nun aktardığı ayrıntılara göre Ronaldo, teknik direktörle sonraki iki maçta yedek kulübesinde oturma konusunda anlaşmıştı. Ancak Jesus, Norveç'le oynanan maçlardan birinde ondan ısınmasını istedi ve karşılaşma Ronaldo forma giymeden sona erdi. Bu durum Portekiz kaptanını öfkelendirdi ve yaşananlara dair açıklama talep etmesine yol açtı.

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Kriz bundan sonra büyüdü. Özellikle Ronaldo'nun milli ara tamamlanmadan milli takım kampından ayrılması Portekiz'de büyük tartışmalara neden oldu. Oyuncu daha sonra özür diledi ve milli davete yanıt vermeye hazır olduğunu açıkladı. Portekiz Futbol Federasyonu ise kendisine 30 gün men cezası ile para cezası verdi.

Ronaldo, 5 Kasım'da milli takımı bıraktığını açıklayarak Portekiz forması altında 23 yıl süren kariyerini noktaladı. 234 milli maçta 146 gol atan yıldız, erkekler futbolunda milli takım düzeyinde en çok gol atan oyuncu olarak dünya rekorunun sahibi oldu.

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Ronaldo ayrıca Portekiz'i 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıdı. Bu, milli takımın tarihindeki ilk büyük kupaydı. Ardından 2019'da UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu ekledi ve bu başarıyı 2025'te de tekrarladı.

Ronaldo yeni bir veda alacak mı?

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Portekiz Futbol Federasyonu tarihi kaptanını onurlandırmaya özen gösterse ve milli takıma yaptığı katkılar için takdirini dile getirse de Guardiola'nın sözleri, Ronaldo'nun hak ettiği vedanın nasıl olması gerektiği ve son anlaşmazlıkların geride bırakılıp oyuncuyu ülkesinin taraftarlarıyla buluşturacak özel bir tören düzenlenip düzenlenemeyeceği tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Portekiz Federasyonu, Ronaldo'nun emekliliğini açıklamasının ardından ona minnettarlığını dile getirmiş, onu ilham veren bir lider ve milli takımın en önemli sembolü olarak nitelendirmişti. Ayrıca emeklilik kararının ardından gelen milli arada Portekizli yıldız için çeşitli onurlandırma etkinlikleri yapılmıştı.

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Ancak Guardiola'ya göre takdir, resmi açıklamalar ya da sembolik jestlerle sınırlı kalmamalı. Oyuncunun uzun yıllar boyunca milli takımının renklerini savunduğu taraftarların sevgisini hissedeceği bir törenle somutlaşmalı.