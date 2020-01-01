Guardiola: Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin kralı

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi başarısı konusunda Real Madrid gibi olmak istediklerini belirtti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda , 26 Şubat Çarşamba günü deplasmanına çıkacak.

karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pep Guardiola, Real Madrid maçı ile ilgili görüşlerini dile getirdi:

"Real Madrid'e büyük bir hayranlık duyuyorum. Oradaki futbolcuların çoğu Şampiyonlar Ligi finaline birçok kez çıktı ve kim bilir kaç tanesi kaldırmıştır o kupayı..."

Daha fazla takım

"Bizde bu kupayı kazanan çok fazla futbolcu yok. Belki Claudio Bravo kazanmıştır. Kazanabilir ya da kaybedebiliriz; ancak kupayı kazanma arzusuna ihtiyacımız var."

"İki maçta da Real Madrid'e karşı kendimiz olmalıyız. Bu çok ciddi bir test."

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Rakibinden övgüyle söz eden Guardiola, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı olmasının kendi maçlarında etken rol oynayabileceğini belirtti:

"Real Madrid formasını üstüne geçiren futbolcuların o andan itibaren tarihlerini savunduklarını biliyorsunuz. Taraftar ve medyanın yanı sıra tek başına bu bile esktra bir fark yaratıyor."

"Bizim benzemek ve örnek almak istediğimiz kulüp Real Madrid. O sahaya çıkmak ve maçın sonunda kendimiz gibi oynadığımızı söylemek istiyorum. Bu tarz maçlardaki en önemli şey bu. Dünyanın en büyük, en güzel ve en prestijli stadyumlarından birine çıkıp elimizden geleni yapmalıyız. Sonrasında elimizdeki silahları kullanarak gol atmaya çalışacağız. Bunu yapamazsak rakibimizi tebrik edip bir dahaki sefere kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Bizim için burada olmak çok heyecan verici. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'ni 13 kere kazanan, buranın kralı olan bir takıma karşı oynadığımızı bilerek en iyi performansımızı ortaya koymayı deneyeceğiz."