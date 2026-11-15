Görünen o ki Amerika Futbol Federasyonu, Mauricio Pochettino'ya yeni bir alternatif aramak zorunda kalacak. Zira İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile anlaşma yönündeki hedefleri, Guardiola'nın futboldan tam bir yıl uzak kalma isteğiyle çarpıştı. Guardiola, olası cazip tekliflere ve büyük bir turnuvada bir milli takımı çalıştırma yönündeki eski hayaline rağmen, şu an için teknik direktörlük koltuğuna dönmeyi reddetti.

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Amerikan Futbol Federasyonu, Manchester United'a geçmeye hazırlanan Pochettino'nun halefi olarak Guardiola'yı en önemli seçenekleri arasında görürken, İspanyol teknik adamın hesapları tamamen farklı görünüyor; zira geleceği konusunda acele etmek istemeyen Guardiola, bir sonraki durağını belirlemeden önce bir süre dinlenmeyi tercih ediyor.

İngiliz "Telegraph" gazetesine göre, Amerikan Futbol Federasyonu, Pochettino'nun döneminin sona yaklaşmasından yararlanarak önümüzdeki dönemde milli takımın başına geçme olasılığını görüşmek üzere Guardiola ile temasa geçmeyi bekliyor; ancak İspanyol teknik adamın çevresinden gelen sinyaller, Amerikalı yetkililer için cesaret verici haberler taşımıyor.

Guardiola'ya yakın kaynaklar, Amerikalıların kendisiyle anlaşma konusundaki ilgisine, ABD ile olan iyi ilişkisine ve hayatının bir bölümünü orada geçirmiş olmasına rağmen, futbolun günlük baskılarından uzak tam bir yıl geçirme kararı aldıktan sonra şu an için işe dönmeyi düşünmediğini vurguluyor.

Guardiola'nın milli takımları çalıştırmaya duyduğu ilgi yeni bir şey değil; 55 yaşındaki teknik adam, teknik direktörlük kariyeri bugüne kadar yalnızca kulüplerle sınırlı kalan ve bu süreçte Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'yi çalıştırıp farklı duraklarında büyük başarılar elde eden bir isim olarak, birçok vesileyle bu deneyimi yaşama arzusunu gizlemedi.

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İspanyol teknik adam, daha önce İtalya Futbol Federasyonu ile milli takımın başına geçme olasılığı konusunda görüşmeler yapmış, ancak geçtiğimiz yaz teklifi reddetmişti; bunun üzerine İtalya, onun yerine Roberto Mancini'yi milli takımın başına yeniden getirmeye yönelmişti.

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Ayrıca Guardiola, Alman Thomas Tuchel'in 2024 yılında milli takımın teknik direktörlüğüne getirilmesinden önce İngiltere Federasyonu'nun ilgi gösterdiği isimler arasında da yer almıştı.

İngiltere'yi çalıştırma fikri, İspanyol teknik adamın özel ilgisini çekiyor; bununla birlikte, zihninde dünya futbol tarihiyle özdeşleşen ünlü sarı formuyla Brezilya milli takımına duyduğu uzun süreli hayranlık da bir uluslararası deneyim yaşamanın geleceğe dönük hedeflerinden biri olduğu inancını pekiştiriyor.

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Amerika: Cazip bir durak, ama!

Kişisel düzeyde, ABD, ülkeye duyduğu hayranlıktan ve New York şehrinde yaşama deneyiminden daha önce çeşitli vesilelerle söz eden Guardiola için uygun bir durak gibi görünüyor.

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2012 yılında Barcelona'dan ayrıldıktan sonra ve Bayern Münih'in teknik direktörlüğünü üstlenmeden önce, İspanyol teknik adam bir süre sahalardan uzaklaşmayı seçmiş, Central Park'ın yakınında ikamet etmiş ve futbolun gürültüsünden ve baskılarından uzak, farklı bir hayatın tadını çıkarmıştı.

Ancak ABD ile olan bağı ve gelecekte bir milli takımı çalıştırma arzusu, mevcut planlarını değiştirmesi için onu ikna etmeye yeterli görünmüyor; zira kendisine belirlediği dinlenme dönemine sıkı sıkıya bağlı olması, Amerikan Federasyonu'nun onu bu görevi üstlenmeye ikna etme görevini son derece zorlu hale getiriyor.

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Böylece Amerikalı yetkililer, önümüzdeki önemli maçların yaklaşması ve yeni teknik adamın kimliğini netleştirme ihtiyaçları karşısında, Guardiola'nın adını hesaplarından çıkarmak ve başka seçenekler aramak zorunda kalabilirler.

Pochettino, Manchester United ile yeni bir sayfa açıyor

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Buna karşılık, Mauricio Pochettino, bu sezonki felaket başlangıcının bedelini ödeyen Michael Carrick'in yerine Manchester United'ın teknik direktörlüğünü üstlenmeye yaklaştıktan sonra, ABD milli takımındaki görevini sonlandırmaya hazırlanıyor.

Arjantinli teknik adamın, ABD milli takımının ilk maçı altı farklı kazanmasının ardından, çarşamba günü Uluslar Ligi çeyrek final rövanşında Haiti karşısında ABD ile son maçına çıkması bekleniyor.

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Uluslararası görevi sona erdikten sonra Pochettino, Manchester United ile hızla farklı bir meydan okumaya başlayacak; zira kendisini 22 Kasım'da Liverpool karşısında zorlu bir mücadele bekliyor; bu, takımı krizden çıkarma ve taraftarlarına güveni geri kazandırma yeteneğinin erken bir sınavı olacak.

Manchester United yönetimi, takımın İngiltere Premier Lig'in ilk on haftasında yalnızca bir galibiyet alarak 8 puanla, küçülme hatlarından biri olan on sekizinci sıraya gerilemesine yol açan hayal kırıklığı yaratan sonuçlar dizisinin ardından Carrick'i görevden alma kararı almıştı.

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United'ın çektiği sıkıntı yerel lig ile sınırlı kalmadı, Şampiyonlar Ligi'ne de uzandı; takım, iki galibiyet alıp iki yenilgi aldıktan sonra lig aşamasında 6 puanla on yedinci sırada yer alıyor.

Takım, Avrupa serüvenine Azerbaycan ekibi Sabah'ı 4-0 yenerek geniş bir galibiyetle başladı; ardından Atletico Madrid karşısında 2-0 kaybetti, daha sonra Como'ya 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı; ardından dördüncü haftada Roma'yı 3-2 yenerek heyecanlı bir galibiyetle galibiyetlere geri döndü.

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Galibiyet serisini yeniden yakalamasına rağmen, Manchester United'ın durumu hâlâ endişe verici; zira bir sonraki aşamaya kalmaya hak kazandıran son sıra olan yirmi beşinci sıra ile arasında yalnızca iki puan bulunuyor; bu da takımı önümüzdeki haftalarda puan toplama zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor.

Görevin zorluğu, 25 Kasım'daki Sporting Lizbon maçıyla başlayıp ardından Leipzig, Bayern Münih ve Villarreal karşısındaki sınavlarla devam eden zorlu mücadeleler dizisinin yaklaşmasıyla daha da artıyor.