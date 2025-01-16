Guardiola'nın yıldızı için Galatasaray'a sürpriz teklif

Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın takımdan ayrılacağını açıkladığı Kyle Walker, Galatasaray'a önerildi.

Kyle Walker, City'den ayrılma kararı aldı

Deneyimli sağ bek, Galatasaray'a önerildi

Sarı-kırmızılılar bu transfer için menajer Gardi'ye tam yetki verdi

NE OLDU? Manchester City menajeri Pep Guardiola geçtiğimiz günlerde Kyle Walker'ın takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Kyle Walker, Galatasaray'a önerildi. İddiaya göre, menajer George Gardi'den gelen bu teklife olumlu yaklaşan Galatasaray yönetimi deneyimli sağ beki sezon sonuna kadar kiralamak istediğini iletti.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray'ın Gardi'ye bu transfer için yetki verdiği belirtilirken kiralama teklifi için 3.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı söyleniyor. Manchester City'den ayrılma kararı aldığını açıklamasının ardından Kyle Walker, Milan'ın da gündemine girmişti. Kyle Walker'ın geleceği için Gardi hem oyuncuyla hem kulüple yaptığı görüşmelerin ardından transfere netlik kazandıracak.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Sheffield United, Northampton, Tottenham, QPR ve Aston Villa formalarını giyen Kyle Walker, 2017'de Manchester City'ye imza atmıştı. Kariyeri boyunca 631 maça çıkan deneyimli sağ bek, bu maçlarda 12 gol ve 52 asist kaydetti.

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NE SÖYLENDİ? Pep Guardiola, Kyle Walker'ın ayrılık kararını şu sözlerle duyurmuştu: "Kyle Walker takımdan ayrılmak istediğini ve kariyerini yurt dışında tamamlamak istediğini söyledi."