Guardiola'nın prensi için Manchester United da devrede!

Premier Lig devleri Manchester City ve United'ın, Japon yıldız için transfer yarışı şimdiden başladı.

NE OLDU? Japon milli oyuncu, 2022/23 sezonunda Seagulls formasıyla çıktığı 41 maçta 10 gol atıp 8 asist yaparak mükemmel bir sezon geçirdi ve bu sezona da çok iyi başladı.

Mitoma'nın formu her zaman büyük kulüplerin ilgisini çekmişti ve Sportsmole'un haberine göre Manchester City, Ocak ayındaki transfer döneminde 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için gemileri yaktı.

BÜYÜK RESİM: City'nin ezeli rakibi Manchester United'ın da Mitoma ile ilgilendiği söyleniyor, ancak Premier Lig şampiyonları şüphesiz onu transfer etmek için favori konumunda bulunuyor.

Haberin devamı aşağıda

Özellikle de Guardiola'nın kanat oyuncusunun büyük bir hayranı olduğu düşünülüyor. Bu transfer, City'nin hücum saflarını güçlendirecek, Erling Haaland ve Julian Alvarez gibi isimlere daha fazla destek sağlayacak ve rekor kıracakları üst üste dördüncü Premier Lig şampiyonluğunu kazanma şanslarını artıracak.

Ancak Brighton değerli yıldızlarını, büyük bedeller karşılığında satmayı alışkanlık haline getirdi ve bu nedenle, Mitoma kesinlikle Manchester City'ye ucuza mal olmayacak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

(C)Getty Images

(C)Getty Images

Getty

MITOMA İÇİN SIRADA NE VAR? Japon milli oyuncu Pazar günü Brighton'ın Liverpool'u ağırlayacağı maçta sahaya çıkacak.