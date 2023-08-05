Guardiola'nın öğrencisi, İspanyol menajerin oyuncularını nasıl değiştirdiğini anlattı

John Stones, Pep Guardiola'nın kendisini nasıl değiştirdiğini anlatırken İspanyol menajerin çalışma stiline dair ipucu verdi.

Stones, Manchester City patronunu anlattı

İspanyol menajerin öğrencilerine yeni bir zihniyet kazandırdığını söylüyor

Çalışma tarzına dair ipucu veriyor

NE OLDU? İngiliz savunmacı John Stones, Pep Guardiola'nın futbol zekasına hayran kaldığını söyledi. Manchester City'ye 2016'da Everton'dan katıldıktan sonra büyük bir değişim yaşadığını anlattı.

NE SÖYLENDİ? John Stones, Daily Mail'e şunları söyledi: "Manchester City'ye geldiğimde futbolu çok iyi bildiğimi düşünüyordum. Ama Pep bana hiçbir şey bilmediğimi gösterdi. Gözlerimi o kadar açtı ki zihniyetim tamamen değişti. Pep'in savunmacısı olmak, ödüllendirici bir durum. Beklentileri çok fazla ve bunları karşılamak için çok çalışıp antrenman yaptığında ödülü kapmış oluyorsun. Onu çok seviyorum ve ondan çok şey öğreniyorum. Her yeni yıl, yeni bir şeyler kapıyorum."

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SIRADA NE VAR? 2022-23 sezonunu üç kupayla tamamlayan Manchester City'yi Arsenal'a karşı oynayacakları Community Shield mücadelesi bekliyor.