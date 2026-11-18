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Manchester City'ye veda ettikten sonra resmen hâlâ sözleşmesiz olan Pep Guardiola'nın geleceği ne olacak? Son saatlerde İspanyol teknik direktörün adı, Suadi Pro League'den bir kulübün ya da doğrudan Suudi Arabistan A Milli Takımı'nın başına geçmek için sıkça anılıyor.

MENAJERİ DOĞRULADI: Guardiola'nın uzun yıllardır menajerliğini yapan Josep Maria Orobitg ise bu söylentileri yalanlamadı. Suudi gazetesi Al-Riyadiya ile konuşan Orobitg, Katalan gazetesi Sport'un aktardığı açıklamasında, Guardiola'ya aracılar vasıtasıyla Suudi Arabistan'da teknik direktörlük yapma fırsatı sunulduğunu doğruladı: "Son günlerde aracılar vasıtasıyla Suudi Arabistan'dan teklifler aldık."

SUUDİ ARABİSTAN'A HAYIR - Ancak Guardiola, Manchester City'nin başında geçirdiği kesintisiz 10 yılı aşkın sürenin ardından bir süre ara vermeye çoktan karar vermişti. Bu nedenle Suudi Arabistan'dan gelen son derece yüksek mali teklifleri cazip bulsa da bir kez daha bunları geri çevirip sözleşmesiz kalmayı seçti. Menajeri Orobitg de kararı doğruladı: "Guardiola bütün teklifleri reddetti."

İTALYA'YA DA HAYIR DEMİŞTİ, BİR YIL SONRA GERİ DÖNECEK: Suudi Arabistan'a verilen yanıt sonunda gerçekten ret olursa bu, Guardiola'nın bir federasyona verdiği ikinci önemli ret olacak. İlkini, Maldini ve Leonardo'nun İtalya Millî Takımı ile Figc'nin yeniden yapılanmasına liderlik etmek üzere seçildiği günlerde ikiliye vermişti. Pep o dönemde projeyi cazip bulsa da City'ye veda ettikten yalnızca birkaç gün sonra yeniden işe başlamaya hazır hissetmemişti.

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SEZON SONUNDA GERİ DÖNECEK: Guardiola, bu bir yıllık arasını fikrini değiştirmeden tamamlama niyetinde. Menajeri Orobitg de bunu doğruladı: "Pep, geleceğini resmî olarak gelecek sezonun başlangıcından önce görüşmeye başlamayacak."