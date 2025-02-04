Guardiola'nın Manchester City'sini çökerten boşanma davası

Thierry Henry, Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın eşiyle boşanma davasının ardından mental olarak iyi olmadığını söyledi.

Guardiola, 30 yıllık eşi Cristina Serra'dan ayrılmıştı

Henry bu ayrılığın Guardiola'nın performansı üzerinde etkili olduğunu söyledi

Manchester City bu sezon kötü bir dönemden geçiyor

NE OLDU? Guardiola için bu sezon hem kişisel hem de profesyonel anlamda zorlu geçti. Manchester City son olarak Arsenal'a karşı 5-1'lik mağlubiyet aldı. Premier Lig lideri Liverpool'un 12 puan gerisinde kalan City'nin çöküşünün ardında Guardiola'nın boşanma davasının yattığı iddia edildi.

NE SÖYLENDİ? Thierry Henry, Sky Sports'ta şunları söyledi: "Manchester City ve Pep'e olanlar için üzülüyor muyum? Evet, üzülüyorum. Pep'in futbol dışında uğraşmak zorunda olduğu şeylerle başa çıkması kolay değil. Mental olarak iyi olmadığınızda saha içindeki olaylarla başa çıkmak kolay olmuyor. Ben de aynısını Barcelona'da yaşamıştım. İstikrarlı performans göstermeniz gerekirken yaşadıklarınız sorunlarla başa çıkmanızı zorlaştırıyor."

BÜYÜK RESİM: Manchester City Menajeri Pep Guardiola geçtiğimiz ay 36 yıllık eşi Cristina Serra ile futbol yüzünden boşandı. Sport'un iddiasına göre, Cristina Serra, Guardiola'nın Manchester City ile sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmasını istemiyordu.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Pep Guardiola, Cristina Serra ile tanıştığında henüz 18 yaşındaydı. Çiftin üç çocuğu var: Maria (24), Marius (22) ve Valentina (17). The Sun'a göre Guardiola ile Serra'nın ilişkisinde yıllardır çatlaklar oluşmuştu.