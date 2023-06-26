Guardiola'nın Manchester City'deki yıldızına Al-Ahli'den devasa transfer teklifi

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, bu sezon Manchester City ile üç kupa kaldıran Riyad Mahrez'i devasa bir teklifle kadroya katmak istiyor.

Al Ahli'nin hedefinde Mahrez var

2025'e kadar yıllık 45 milyon sterlin'lik bir anlaşma yapmak istiyorlar

Suudi Arabistan'a bu yıl birçok dünya yıldızı gitti

NE OLDU? The Daily Mail'in haberine göre, Etihad'daki sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Mahrez'e Al Ahli, yıllık 43 milyon sterlinlik bir sözleşme teklif edecek. Oyuncuyu 2+1 yıllığına kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan ekibi bu hedefi bitirmek istiyor.

BÜYÜK RESİM: Mahrez, Premier Lig'den Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilecek son isim. N'Golo Kante ve Kalidou Koulibaly gibi isimler sırasıyla Al Ittihad ve Al Hilal'in yolunu tuttu. Ancak İlkay Gündoğan'ın Barcelona'ya transferinin ardından Mahrez'in Suudi Arabistan'a transferi belirsizliğini koruyor.

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