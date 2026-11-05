Guardiola'nın felsefesi Barcelona'nın iki ismini ayrılığa yaklaştırıyor

Barcelona, Johan Cruyff'ün temellerini attığı ve Pep Guardiola'nın geliştirdiği topa sahip olma felsefesine uygun şekilde, orta saha oyuncusu zihniyetine ve top ile mücadele becerilerine sahip oyunculara dayanarak bek mevkii anlayışını değiştirme yolunda ilerliyor. Haber Katalan "Sport" gazetesine dayanıyor.

Bu eğilimin örnekleri olarak Xavi Espart ve Bryan Fariñas öne çıkıyor; her ikisi de orta saha oyuncusundan beke dönüşmüş durumda. Fariñas, takımla çıktığı ilk maçta dikkatleri üzerine çekti; Alavés karşısında yüzde 97,5, Aston Villa karşısında ise yüzde 93,6 pas isabeti elde etti. Ayrıca oyun kurma ve hücum üçlüsünde takım arkadaşlarıyla iletişim kurma konusunda büyük bir kapasite sergiledi.

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Taktik fikir, beke yalnızca kanatlarda hareket etmekle yetinmek yerine, hücumların kurulmasına ve sayısal üstünlüğün yaratılmasına katkı sağlamak için orta sahada daha büyük bir rol vermeye dayanıyor. Bu felsefe, topa sahip olmayı, pas vermeyi ve boşlukları okumayı iyi bilen oyuncuları kullanarak iki bekin rollerini yeniden şekillendiren Guardiola'nın fikirleriyle kesişiyor.

Bu eğilim, Xavi Espart, Fariñas ve João Cancelo'nun yanı sıra, oyunu iyi okuması ve orta saha dahil birden fazla mevkide görev alabilme yeteneğiyle öne çıkan Eric García'nın da yeteneklerine hayran görünen Hansi Flick'in fikirleriyle örtüşüyor.

Değişim rüzgârları

Buna karşılık, taktik sistemin gelişmesi, özelliklerinin yeni rollere uygunluğu azalan Jules Koundé ve Alejandro Balde'nin geleceğiyle ilgili soru işaretleri doğuruyor. Koundé, Fransa Milli Takımı'ndaki istikrarlı seviyesine rağmen, Flick'in beke dayattığı hücum gereksinimlerini yerine getirmekte zorlanıyor.

Daha önce hızı ve çizgileri aşma yeteneği sayesinde parlayan Balde ise oyun tarzının değişmesinden etkilendi. Önünde boşluklar yaratmak için Raphinha'nın derinliğe hareket etmesinden faydalanırken, Flick'in Anthony Gordon ve Karim Adeyemi gibi klasik kanat oyuncularına yönelmesiyle birlikte artık orta sahaya hareket etmesi isteniyor; bu da kullanmaya alışkın olduğu boşlukları daraltıyor.

Habere göre, kış transfer döneminde gelecek uygun teklifler, takımın yaşadığı taktiksel dönüşüm nedeniyle Koundé veya Balde'nin ayrılığının önünü açabilir; ancak Barcelona, maç yoğunluğu nedeniyle hâlâ onların hizmetlerine ihtiyaç duyuyor.