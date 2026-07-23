İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni teknik direktörü Paolo Maldini ve danışmanı Leonardo, Azzurri'nin yeni teknik direktörünü seçmek için yürütülen görüşmelerin perde arkasını açıkladı ve federasyonun, basın raporlarında adı geçen Pep Guardiola dışında başka bir teknik direktörle de temasa geçtiğini doğruladı.

İkilinin açıklamaları, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago'nun İtalya Ligi Kulüpler Birliği ile yaptığı toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında geldi. Toplantıda hazır bulunanlar, gelecek teknik direktörün kimliğini açıklamayı reddederek yalnızca milli takımın teknik projesinin ana hatlarından söz etmekle yetindi.

Maldini, "Football Italia" sitesinin bugün perşembe günü aktardığına göre, federasyonun teknik direktör dosyasını önümüzdeki birkaç gün içinde çözmeyi umduğunu belirtti; ancak acele etmenin, seçimin kalitesinden ödün vermek anlamına gelmeyeceğinin altını çizdi.

Maldini şöyle ekledi: "İdeal olan, hafta sonundan önce teknik direktörle anlaşmaktır; ama bundan daha iyisi, gerçekten istediğimiz kişiyi beklemektir. Bir aciliyet var, fakat bu bizi aceleci bir karar almaya iten türden bir aciliyet değil."

Leonardo ise federasyonun, İtalyan futbolunu yeniden inşa etmeye yönelik net bir vizyon doğrultusunda çalıştığını açıkladı ve seçim sürecinin yalnızca teknik direktörün adıyla sınırlı olmadığını, gelecek için bütünlüklü bir proje kurmayı da kapsadığını vurguladı.

Maldini, federasyonun dünyanın önde gelen teknik direktörleriyle temasa geçmeye başladığını da açıkladı ve şöyle konuştu: "Pep Guardiola ile temasa geçmeden önce Carlo Ancelotti ile konuştuğumuzu inkâr edemeyiz. Ne ölçüde müsait olduklarını öğrenmek için, dünyanın en iyileri olarak gördüğümüz isimlerle başlamamız doğaldı."

Buna rağmen iki yetkili, söz konusu görüşmelerin sonuçlarına ya da Guardiola'nın görevi kabul edip etmeyeceğine dair herhangi bir ayrıntı vermedi; özellikle de Ancelotti'nin geçtiğimiz günlerde Brezilya milli takımıyla sözleşmesini yenilemesi, şu an için ayrılmasını son derece zorlaştırıyor.

Daha önceki basın raporları, Guardiola'nın yıllık 20 milyon euroluk devasa bir maaş talep etmesinin ardından görevi reddetmeye yöneldiğine işaret etmişti; bu rakam, İtalyan tarafının teklif ettiği miktarın iki katı.

Maldini, İtalya Futbol Federasyonu teknik direktörlüğü görevini kabul etmesinin uzun bir düşünme sürecinin ardından geldiğini vurguladı ve yeni projenin, onayının başlıca nedeni olduğunu açıkladı.

Maldini şöyle konuştu: "Sorumluluğun büyüklüğünü hissettim, bu yüzden ikna olmam zaman aldı. İtalya milli takımı sizi çağırdığında, reddetmek zorlaşıyor."

Ayrıca Leonardo ile uzun soluklu ilişkisinin, fikir ve vizyon uyumlarının bu yeni projenin şekillenmesine katkıda bulunduğunu ekledi.

Leonardo da hedefin yalnızca yeni bir teknik direktör atamakla sınırlı olmadığını, A Milli Takım, alt yaş kategorileri milli takımları ve akademiler arasındaki çalışmayı birleştirerek İtalyan futbol felsefesini yeniden biçimlendirmekten ibaret olduğunu vurguladı; bu yapının, geçmiş yıllarda birleşik bir stratejiden yoksun olduğunu söyledi.

Akademilerden başlayıp A Milli Takım'a kadar süren net teknik ilkeler oluşturmaya çalıştıklarını, bu süreçte oyuncuları teknik açıdan geliştirmeye ve onları hücum futboluna ve inisiyatif almaya teşvik etmeye odaklandıklarını açıkladı; İtalyan futbolunun bu konuda birçok başka ülkeye kıyasla geride kaldığını değerlendirdi.

Leonardo ayrıca yeni teknik direktörün bu vizyonla uyum içinde olması gerektiğinin altını çizdi ve temel ölçütün sadece isim olmayacağını, fikirlerinin federasyonun uygulamaya çalıştığı teknik projeyle ne ölçüde örtüştüğünün belirleyici olacağını vurguladı.

Sözlerini, bu projenin inşasının zaman gerektirdiğine dikkat çekerek noktalarken; aynı zamanda İtalya'yı bekleyen resmi maçlar göz önüne alındığında A Milli Takım'ı hazırlamada acele edilmesi gerektiğini de vurguladı.