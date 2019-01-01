Guardiola, Mourinho'nun rekorunu kırdı

Pep Guardiola başarılarla dolu kariyerine bir rekor daha ekledi.

'nin Sheffield United'ı 2-0'la geçtiği maç Pep Guardiola'nın Jose Mourinho'yu bir alanda geride bırakmasını sağladı.

Guardiola, 134. maçında 100. galibiyetine ulaşarak Premier Lig'de bunu en kısa sürede başaran teknik direktör oldu.

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Rekorun önceki sahibi Mourinho, 100. galibiyetini 142. maçında elde etmişti.

Pep, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında sırasıyla 100 ve 98 puan alarak lig tarihinde en yüksek puanla şampiyon olan iki takımı futbolseverlere izletmeyi başardı.

Fakat City için üst üste üçüncü şampiyonluğun gelmesi zor görünüyor. Zira sezonun 20 haftası geride kalırken, bir maçı eksik olmasına rağmen, en yakın rakibinin 13 puan önünde lider durumda yer alıyor.