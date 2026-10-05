İspanyol "As" gazetesi, Pep Guardiola'nın Manchester City'nin mali ihlaller davasında suçlu bulunmasına verdiği güçlü tepkinin, itibarının ya da teknik direktörlük mirasının kulüp içinde yaşananlardan etkilenmemesi konusundaki yoğun hassasiyetini yansıttığını ortaya koydu.

Gazete, Guardiola'nın teknik direktörlük statüsü üzerinde hiçbir tartışma bulunmadığını, hatta onun futbol tarihinin en önde gelen teknik direktörlerinden biri olabileceğini belirtiyor; ancak Premier Lig'in Manchester City'yi, yöneltilen 115 suçlamadan 114'ünde suçlu ilan etmesinin ardından takındığı tutumun dikkat çekici göründüğünü ve üzerinde durulmayı hak ettiğini kaydediyor.

"As"a göre, Premier Lig ve Manchester City'nin açıklamalarının yayımlanmasının üzerinden henüz birkaç saat geçmişti ki Guardiola, sosyal medya üzerinden çıkarak on sezon boyunca zafere taşıdığı kulübe desteğini vurguladı ve kulübün tutumunu savunmada yöneticilere ve eski oyunculara katıldı.

Gazete ayrıca, Guardiola'nın bu zorlu dönemde eski takımına destek vermek amacıyla, ayın 14'inde Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında hazır bulunacağına dikkat çekti.

"As"a göre Guardiola yalnızca Manchester City'yi savunmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi imajını ve teknik direktörlük mirasını da korumaya çalışıyor; özellikle de şüpheli olarak değerlendirilen dönemlerden sadece iki sezon, yani 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında görevde bulunduğu için.

Gazete, davanın yalnızca Guardiola'yı ilgilendirmediğini, aynı zamanda takımın başında ondan önce görev yapan Mark Hughes, Roberto Mancini ve Manuel Pellegrini gibi teknik direktörlerin yanı sıra Brian Kidd'e kadar uzandığını; bu isimlerin de kulüp sahipliğinin sağladığı dev mali imkânlardan faydalandığını vurguluyor.









Ancak "As"ın analizine göre Guardiola, isminin Manchester City tarihinin en büyük dönemiyle anılmasının ardından, davaya karşı daha hassas görünüyor.

"As", Guardiola'nın kulüple serüveninin sona yaklaştığının göründüğü bir dönemde, 2024 yılında Manchester City ile sözleşmesini yenilediğine, ardından sözleşmesinde bir yıl daha bulunmasına rağmen 2026'da ayrıldığına dikkat çekiyor.

Gazete, soruşturma ve hüküm davasının bu süre boyunca gündemde kaldığını ve ayrılışından sonra bile kulübü savunmaya özen gösteren İspanyol teknik direktör üzerinde bir yük oluşturduğunu değerlendiriyor.

"As", analizini, Guardiola'nın şu ana kadar sorumlu olup olmadığını dahi bilmediği bir davaya karşı sanki bir suçluluk duygusu taşıdığı, ama aynı zamanda bu davanın Manchester City ile mirasını lekelemesine izin vermeyi reddettiği şeklindeki çelişkiye işaret ederek sonlandırıyor.



