Guardiola, Manchester City'nin düşüşü için tek bir kişiyi suçladı

Manchester City menajeri Pep Guardiola son dönemlerde yaşadıkları düşüşün oyunculardan kaynaklanmadığını söylerken tek bir kişiyi işaret etti.

Manchester City, Premier Lig'de 6. sırada

Lider Liverpool'un 14 puan gerisindeler

Son beş maçlarının yalnız birini kazandılar

NE OLDU? Guardiola yönetimindeki Manchester City bu sezon sürpriz bir düşüş yaşayarak Premier Lig tablosunda 6. sıraya kadar geriledi. Son beş maçının yalnızca birini kazanan Manchester City'de Pep Guardiola suçun oyuncularda değil kendisinde olduğunu söyledi.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Guardiola şunları söyledi: "Böyle olmasının nedeni oyuncular değil. Doğal olarak biraz düşüş yaşayabilirler ama bu normaldir. Geçen sezon da bazen böyle durumlar yaşamıştık."

"Kendimi suçluyorum. Oyunculara liderlik eden beni ve onları ayağa kaldıramadım. Gerçek bu. Avrupa'daki tek yenilmeyen takımdık ve ligin zirvesindeydik. Hemen düştük."

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Ayrıca Manchester City'de Kevin De Bruyne'nin sözleşmesi de problem olmaya devam ediyor. West Ham United maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, Belçikalı yıldızın geleceği hakkındaki söylentilere yanıt verdi.

Guardiola takımın yıldızı Kevin De Bruyne ile ilgili şunları söyledi: "Kontratını uzatması bana bağlı değil. Birçok oyuncu gibi bir buçuk yılda sakatlıklar yaşadı. Düzenli oynadığında ve formda olduğunda bizim için gerçekten önemli bir oyuncu oluyor. Sezon sonuna kadar nasıl performans göstereceğiyle ilgili. Yaşı ve bunları kulübün düşünmesi gerektiğini düşünüyorum."