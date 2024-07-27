Guardiola, Manchester City'de kalıp kalmayacağını açıkladı

Manchester City ile sözleşmesinin son yılına giren Pep Guardiola, İngiliz ekibindeki geleceğine dair düşüncelerini açıkladı.

Guardiola, 2016'dan beri kulüpte

6 kez Premier Lig şampiyonu oldu

Şimdi sözleşmesinin son yılına girdi

NE OLDU? 2016 yazında Bayern Münih'ten Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola bu süreçte 1 Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 4 İngiltere Lig Kupası olmak üzere daha birçok başarıya imza attı. İspanyol menajerin Manchester City ile sözleşmesi, 2025 yazında sona erecek ve kulüpteki geleceği hakkında değerlendirmede bulundu.

NE SÖYLENDİ? Guardiola, Manchester City'deki geleceği hakkında şunları söyledi: "Kulüple uzun yıllardır konuşuyoruz. Sözleşmeyi uzatmaya kesinlikle karşı değilim. Kalmayı çok istediğimi söyledim çünkü devam etmek istiyorum. Aynı kulüpte 9 yıl ebedi bir zaman geçirdim. Ama bunun kulüp ve oyuncular için de doğru karar olduğundan emin olmak istiyorum."

BÜYÜK RESİM: 2023/24 sezonunu Manchester City ile Premier Lig'de şampiyonluk yaşayarak kapatan Pep Guardiola, 2022/23 sezonunda Premier Lig ve FA Cup'ın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmıştı.

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Gareth Southgate'in Euro 2024 finalinde İspanya'ya karşı alınan yenilginin ardından istifası sonrasında, teknik direktör arayışlarına başlayan İngiltere'de gündeme gelen son isim Pep Guardiola olmuştu. Guardiola ise İngiltere Milli Takımı hakkındaki iddialara gündeminin Manchester City olduğunu söyleyerek bir son vermişti.