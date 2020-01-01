Guardiola: Manchester City başkanı benden memnun değil

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, bu sezon şampiyon olamadıkları için başkanın bu durumdan memnun olmadığını belirtti.

'nin tecrübeli çalıştırıcısı Pep Guardiola, takımının bu sezon ligdeki performansının düştüğünü söyledi.

Guardiola, kulüp başkanı Khaldoon Al-Mubarak'ın iki sezon arka arkaya alınan şampiyonlukların ardından 2019-20 sezonunda da benzer bir başarının gelmemesinden dolayı mutsuz olduğunu belirtti.

maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Guardiola, "Kulübüme eleştirel yaklaşabiliyorum. Kulüp içinde eğer bir şey hoşuma gitmezse bunu başkanımıza söylüyorum. Ancak başkanımız benden memnun değil" dedi.

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49 yaşındaki teknik direktör şöyle devam etti:

" 'un 21 puan gerisinde kaldık. Başkan bu durumdan mutsuz; ancak içerde bunları tartışıyor ve gelecek sezon daha iyi olacağımıza dair onları ikna etmeye çalışıyoruz. Bunu da her zaman sahada yapıyoruz."

"Bu kulüp Guardiola olsun olmasın inanılmaz derecede sağlam. City'nin ben gelmeden önce de Mancini ve Pellegrini ile elde ettikleri başarıları vardı. Bir sürü kupa kazandılar ve çok iyi futbol oynuyorlardı. Ne zaman olur bilmem ama ben ayrıldıktan sonra da bu kulüp her zaman büyümek ve sağlam kalmak isteyen bir kulüp olarak var olmaya devam edecek."