Guardiola: Liverpool'u yakalamamız imkansız

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Liverpool ile arayı kapatmak yerine ilk 4'te kalmaya odaklandıklarını belirtti.

Premier Lig'de son 2 sezonun şampiyonu 'de teknik direktör Pep Guardiola, şampiyonluk yarışından koptuklarını ima etti.

Ligin 18. haftasında karşısında 3-1'lik galibiyet alan Manchester City, lider 'un 11 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Bu sezon oynadığı 17 maçın 16'sını kazanan ve birinde berabere kalan Liverpool'a yetişmenin gerçek dışı bir düşünce olduğunu ifade eden Guardiola, maç sonrası açıklamalarında şunları dile getirdi:

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"17 maçtan 16'sını kazanan bir takımı yakalayacağımızı düşünmek pek gerçekçi değil. Şu an için bu mümkün değil. Önümüzdeki maçları kazanmaya çalışmalı ve bir sonraki sezon için Şampiyonlar Ligi'ndeki yerimizi garantiye almalıyız."

"Futbol bu, ne olacağını bilemezsiniz. Eğer Liverpool birkaç maç puan kaybeder ve biz de üst üste kazanırsak....Bilemiyorum."

"Son 53-54 maçında yalnızca tek bir mağlubiyeti olan bir takımın 10-11 maç içinde 4 tanesini kaybedeceğini düşünmüyorum; çünkü onlar çok güçlü. Bu sebeple rahat olmalı, bu şekilde oynamaya devam etmeli ve önümüze bakmalıyız. Umarım Leicester, Liverpool'a karşı iyi bir performans ortaya koyar. Fakat biz de Adama Traore ve Raul Jimenez'li Wolverhampton'a karşı çıkacağımız zorlu maçı düşünmek zorundayız.