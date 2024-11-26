Guardiola kötü gidişatın ortasında tepkili: "Tek bir çözüm var"

Manchester City menajeri Pep Guardiola, takımıyla kötü bir süreçten geçerken yoğun maç takvimine tepki gösterdi.

Guardiola kariyerinde ilk kez üst üste beş maç kaybetti

Yoğun fikstürden dert yandı

Tek çareyi açıkladı

NE OLDU? Premier Lig’de son 4 sezonun şampiyonu Manchester City lider Liverpool'un 8 puan gerisinde kaldı. En son 1956’da üst üste beş maç kaybeden Manchester City 67 yıl sonra aynı başarısızlığı yaşadı. Kariyerinde ilk kez üst üste beş mücadeleyi kaybeden Pep Guardiola yoğun maç takviminden dert yandı.

NE SÖYLENDİ? Yoğun maç fikstürü hakkında konuşan Pep Guardiola şunları söyledi: "Tek bir çözüm var, tüm oyuncuların DUR demeye karar vermesi. O zaman bir şeyleri değiştirmeye zorlanacaklar. FIFA ve UEFA tepki vermek zorunda kalacak."

"Bir ara verildiğinde, düzgün bir ara verilmeli. Her zaman NBA'i örnek olarak kullanırım. Birkaç ay içinde 80 maç oynuyorlar ama sonra 3-4 ay ara veriyorlar ve siz de yenilenebiliyorsunuz."

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"Eğer oyuncular futbolla ilgili bir şeyleri değiştirmek istiyorlarsa, bunu yapabilecek tek kişiler onlar."

BÜYÜK RESİM: Manchester City’nin kötü serisi de Tottenham maçı ile başlamıştı. İngiltere Lig Kupası’nda Tottenham’a yenilip elenen Manchester ekibi, sonrasında ligde Bournemouth’a kaybetmişti. Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon’a boyun eğen City, milli maç arasına da Brighton yenilgisiyle girmişti. Pep Guardiola’nın takımı son olarak da Tottenham’a kaybedince seri 5 maç oldu.

SIRADA NE VAR? Premier Lig’de lider Liverpool, en yakın rakibi Manchester City’nin puan kaybettiği haftada Southampton’ı deplasmanda 3-2 yenerek puan farkını 8’e çıkardı. Liverpool haftaya evinde City’yi konuk edecek ve galip gelmesi durumunda şampiyonluk için dev bir adım atacak.